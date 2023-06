Čo ohrozuje 20 tisíc pracovníkov v automobilkách? Zákaz spaľovacích motorov to nie je

Slovenský parlament sa pred nedávnom postavil proti zákazu predaja nových áut so spaľovacím motorom od roku 2035. Ten je však už na úrovni Európskej únie schválený, hoci sa ešte počíta s poistkou, respektíve s jeho prehodnotením o tri roky, teda v roku 2026.

S prechodom na elektromobily nie je ani tak problém u automobiliek, ktoré sa chcú výroby áut so spaľovacím motorov vzdať dokonca ešte pred spomínaným termínom, ale v pripravenosti infraštruktúry, teda nabíjačiek či elektrickej siete.

„Ak infraštruktúra nebude pripravená v roku 2035, tak to treba jednoducho zastaviť. A budú mať na to právo tak Európsky parlament, ako aj Rada EÚ,“ hovorí europoslanec za Smer Robert Hajšel.

Zástupca Progresívneho Slovenska v európskom parlamente, Michal Wiezik, však tvrdí, že žiadať návrat k spaľovacím motorom je kontraproduktívne. „Naozaj by som sa sústredil skôr na budúcnosť, ako sa pozerať do minulosti, ktorá patrila spaľovacím motorom. Budúcnosť im nepatrí.“

V čom sa však obaja poslanci zhodujú je kritický postoj k prípadnému schváleniu novej prísnejšej emisnej normy Euro 7, s ktorou prišla Európska komisia. Tá totiž zvyšuje štandardy pre spaľovacie motory, čo bude nútiť európske automobilky investovať miliardy do odvetvia, ktoré má zakrátko skončiť.

„Je to zbytočný krok, ktorý automobilkám len komplikuje možnosť sústrediť sa na prechod na elektromobilitu,“ tvrdí europoslanec Hajšel.

„Ak by sme ich do toho nútili, že by museli investovať do vývoja spaľovacieho motora a zvyšovať jeho enviromentálne štandardy, oni ho radšej prestanú vyrábať ešte skôr a ohrozí to zamestnancov, ktorí by prirodzene dokončili tú svoju pracovnú kariéru pri výrobe áut podľa Euro 6,“ dodáva europoslanec Wiezik s tým, že na Slovensku by sa to týkalo približne 20-tisíc zamestnancov.

Viac o téme si vypočujte v podcaste denníka Pravda:

Ďalšie podcasty Pravdy