Silné sneženie obmedzuje na niektorých miestach dohľadnosť až do 100 metrov

Pre silné sneženie je obmedzená v stredu dohľadnosť do 100 metrov na R1 Trnava - Nitra a v Bratislave a okolí. Hmla s viditeľnosťou do 100 metrov je v lokalitách Pastierske, Švábovská stráň a Štrba. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnosť.sk.

Zasnežená cesta zo Starého Smokovca vo Vysokých Tatrách do Popradu.

SSC upozorňuje, že na vlhkých a mokrých vozovkách sa pri zníženej teplote môže vytvárať poľadovica. Cesta II/531 v okresoch Revúca a Brezno je pre kamióny uzavretá. Zjazdné sú všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty, cesty I., II., III. triedy, ako aj horské priechody.

Doprava sa mierne spomaľuje aj v Bratislave

Doprava v hlavnom meste i smerom do Bratislavy sa v stredu na niektorých miestach spomaľuje. Dôvodom sú viaceré kolóny i nehody. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.

Hodinu sa vodiči zdržia na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2, Tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. Na starej ceste musia vodiči počítať so zdržaním 15 minút. Kolóna a desaťminútové zdržanie je na rýchlostnej ceste R7 za Šamorínom do Bratislavy.

Nehodu dokumentujú v hlavnom meste na Prístavnom moste smerom do Petržalky, kde sa v ľavom pruhu zrazili dve autá. Vodiči si tam postoja 20 minút. Nehodu evidujú aj na križovatke Záhradníckej a Karadžičovej ulice smerom z centra, kde sa zrazili tri autá. Blokovaný je ľavý odbočovací pruh, premávka sa spomaľuje.

S kolónou treba počítať aj na bratislavskej diaľnici D1 od Zlatých Pieskov po Petržalku, kde sa vodiči zdržia 15 minút.

SHMÚ upozorňuje na poľadovicu, hmlu i sneženie

V Bratislavskom a Banskobystrickom kraji a niektorých okresoch Košického, Nitrianskeho a Trnavského kraja možno v stredu očakávať poľadovicu. Snežiť môže najmä na južnom Slovensku. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa.

V okresoch Bratislava, Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Šaľa a Levice môže celý deň snežiť. Meteorológovia uvádzajú, že môže napadnúť 15 až 20 centimetrov snehu. Sneh môže predstavovať nebezpečenstvo v doprave a pri pohybe osôb.

SHMÚ varuje pred poľadovicou v dopoludňajších hodinách v Bratislavskom, Banskobystrickom a Nitrianskom kraji a v okresoch Rožňava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec a Trnava.

Na hmlu upozorňujú meteorológovia v okresoch Brezno, Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves a Levoča. Dohľadnosť tam môže byť znížená od 50 do 200 metrov. SHMÚ varuje, že hmla môže spôsobovať nebezpečenstvo v doprave.