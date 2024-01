Silný vietor láme v Košickom kraji stromy, na mnohých miestach platia viaceré výstrahy

V pondelok treba na mnohých miestach Slovenska rátať so silným vetrom. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tejto súvislosti výstrahy prvého aj druhého stupňa. Hasiči v Košickom kraji mali v súvislosti so silným vetrom od nedele rána počas 24 hodín viac ako 30 výjazdov.

„Najhoršia situácia je v meste Košice a v okrese Košice-okolie. Vo väčšine prípadov ide predovšetkým o popadané a nalomené stromy, ktoré zasahujú do miestnych komunikácií, prípadne ohrozujú motorové vozidlá,“ uviedla v pondelok dopoludnia hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jana Matis Libová.

Pri popadaných stromoch došlo aj k poškodeniu zaparkovaných motorových vozidiel. Na jedno auto dopadol vyvrátený strom pri bytových domoch na ulici Povstania českého ľudu v Košiciach.

K výjazdom hasičov patrili aj poškodená alebo odtrhnutá strešná krytina, spadnutý billboard či poškodený telefónny stĺp. „Zranenia neboli hlásené žiadne,“ uviedla hovorkyňa.

Na odstraňovaní popadaných stromov a konárov z komunikácií sa podieľajú aj dobrovoľní hasiči a pracovníci košickej Správy mestskej zelene.

Problémy s elektrinou

Silný vietor spôsobil na východe Slovenska problémy na takmer 20-tisíc odberných miestach v správe Východoslovenskej distribučnej, a.s. (VSD). Ako informovala hovorkyňa spoločnosti Andrea Forbergerová, v dôsledku extrémneho vetra, pred ktorým varovali aj meteorológovia, zaznamenala VSD počas nedele 7. januára na elektroenerge­tických zariadeniach vysokonapäťovej (VN) aj nízkonapäťovej (NN) úrovne viac ako 100 porúch. Niektoré poruchy sa vyskytli aj počas pondelka 8. januára.

Ako uviedla hovorkyňa, v nedeľu z takmer 20-tisíc zasiahnutých odberných miest v správe VSD pocítilo necelých 7 000 z nich výpadok na menej než tri minúty. Najviac zasiahnuté boli lokality pri Michalovciach (Juskova Voľa, Borša, Malá Tŕňa, Sečovská Polianka, Vislava, Jasenov), Spišskej Novej Vsi (Dravce, Matejovce, Rešov) a v Košiciach (mestská časť Sever – Turistická ul.) a okolí Valaliky, Ďurkov, Košická Polianka, Sady nad Torysou, Nižná Myšľa a Nižný Klatov. Aktuálne k pondelkovej 10-tej hodine eviduje VSD ešte 12 porúch na VN zariadeniach. „Nezásobených je necelých 2 000 odberných miest,“ dodala Forbergerová.

Pohotovostné zložky podľa nej pracovali v teréne na čo najrýchlejšom obnovení distribúcie elektriny aj s pomocou ťažkej techniky. „Najväčšie prekážky pri obnovovaní zásobovania odberných miest predstavovali cudzie predmety, ktoré vietor rozfúkaval a tie poškodzovali elektrické zariadenia. Najčastejšie to boli stromy, respektíve konáre stromov, ale napríklad aj odviata strecha,“ konkretizovala Forbergerová.

Výjazdy aj v Prešovskom kraji

Hasiči mali v nedeľu v súvislosti so silným vetrom päť výjazdov aj v v Prešovskom kraji. Išlo najmä o odstraňovanie popadaných stromov z ciest. Uviedla to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove Miroslava Knišová.

Hasiči z Hasičskej stanice Vranov nad Topľou zasahovali dvakrát a po jednom výjazde mali hasiči zo Sniny, Humenného a Beharoviec. „Celkom bolo nasadených 14 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru s piatimi kusmi hasičskej techniky,“ povedala Knišová a dodala, že od nedele 20.00 h do pondelka do 8.00 h nezaznamenali výjazdy v súvislosti so silným vetrom.

Pozor na viaceré výstrahy

V pondelok treba rátať so silným vetrom na mnohých miestach nášho územia. Meteorológovia vydali v tejto súvislosti výstrahy prvého aj druhého stupňa. Pre nízke teploty v okrese Čadca bola vydaná výstraha prvého stupňa. Na severe Slovenska treba počítať so snehovými jazykmi a závejmi, vydaná bola výstraha prvého stupňa. Vietor na horách sa môže vyskytnúť v okresoch na severnom a strednom Slovensku, kde bola vydaná výstraha druhého aj prvého stupňa. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.

Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pred vetrom v okresoch Bratislavského, Trenčianskeho, Trnavského a Prešovského kraja. Vietor sa tam môže pohybovať rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu. V okresoch Brezno, Gelnica, Košice, Košice-okolie, Michalovce, Rožňava, Spišská Nová Ves a Trebišov vydal SHMÚ pred vetrom výstrahu druhého stupňa. Rýchlosť vetra tam môže dosahovať 85 až 105 kilometrov za hodinu.

Foto: TASR, František Iván Košice vietor Zničený bilbord počas silného vetra v Košiciach 8. januára 2024.

V okrese Čadca treba celý deň rátať s nízkymi teplotami od –15 do –19 stupňov Celzia. SHMÚ pre tento jav vydal výstrahu prvého stupňa.

SHMÚ upozornil na snehové jazyky a záveje na severnom Slovensku, kde vydal výstrahu prvého stupňa. V okresoch severného a stredného Slovenska sa môže vyskytnúť vietor na horách. V okresoch Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Žilina môže vietor na horách dosahovať rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Vydaná bola výstraha prvého stupňa. V okrese Brezno bola pred vetrom na horách vydaná výstraha druhého stupňa. Jeho rýchlosť môže v nárazoch dosahovať 135 až 160 kilometrov za hodinu.

Hydrológovia informovali, že v okresoch Senica, Trebišov- bez Roňavy a Michalovce platí výstraha druhého stupňa pred povodňami. V okresoch Malacky, Skalica a Bánovce nad Bebravou platí pred povodňami výstraha prvého stupňa.