Operácie v zahraničí. Čo hradí poisťovňa a koľko bude zákrok stáť pacienta? Návody a príklady

Od začiatku roka malo byť pre pacientov jasnejšie, kedy presne sa dostanú na operáciu či iný zdravotnícky výkon. Zdravotné poisťovne aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti mali po novom na svojich weboch sprecizovať tzv. čakacie listiny. Mal to byť aj varovne zdvihnutý prst pre poisťovne. Tie by v prípade, ak by nedodržali čakaciu lehotu, boli zákonom nútené uhradiť pacientovi liečbu v zahraničí.