Smrť mladých ľudí vás asi nemôže potešiť, tvrdí Šimkovičová. Očkovanie proti covidu podľa nej zabíja, ŠÚKL odkázal, že úmrtí sedem

Ministerka Šimkovičová: Úmrtia na očkovanie sa taja Video

Po 6. marci 2020 sa spamätala aj Svetová zdravotnícka organizácia. Keď bolo ochorenie už v Európe, vyhlásila situáciu s koronavírusom za pandémiu. O týždeň neskôr, 15. marca 2020, uzavrela dosluhujúca vláda Petra Pellegriniho (vtedy Smer) všetky obchody okrem potravín a drogérií. O mesiac neskôr potvrdilo ministerstvo zdravotníctva prvé dve obete. Potom prišla na rad vláda Igora Matoviča a s ňou spojené lockdowny. Očkovanie proti covidu sa rozbehlo po Vianociach 2020 vo Fakultnej nemocnici Nitra.

Vyšetrovanie manažmentu covidu si po nástupe súčasnej vlády pod krídla zobral jej nový splnomocnenec Peter Kotlár (nom. SNS), ktorý dlhé roky pôsobil ako kolega ministerky Šimkovičovej v online televízii. Tá v relácii Ide o pravdu kritizovala, aké rozporuplné vyjadrenia na účinnosť vakcín sa v médiách počas pandémie objavovali.

Podľa nej sa dnes potvrdzuje to, o čom s aktuálnym splnomocnenom pre preverenie manažmentu covidu Petrom Kotlárom počas pandémie v internetovom vysielaní TV Slovan rozprávali. „Nie som s tým spokojná, lebo smrť mladých ľudí vás asi nemôže potešiť,“ priznala ministerka. Podľa nej sú dnešné úmrtia na srdcovocievne ochorenia priamo späté s očkovaním proti covidu. „Informácie sa veľmi taja,“ zdôraznila.

Na Slovensku koronavírusu podľahlo viac ako 20-tisíc ľudí, na prelome 2020 a 2021 bolo obdobie, keď v nemocniciach hospitalizovali štyritisíc pacientov s covidom a ostatná medicína musela zniesť odklad. Podľa štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií končili na pľúcnej ventilácii najmä starší nezaočkovaní ľudia.

Úmrtí na očkovanie je sedem

Celkovo bolo na Slovensku hospitalizovaných 118-tisíc pacientov, z nich 15-tisíc skončilo na jednotke intenzívnej starostlivosti a takmer deväťtisíc z nich muselo byť napojených na pľúcnu ventiláciu. Na Slovensku sa napriek kolabujúcemu zdravotníctvu dala zaočkovať len polovica obyvateľstva, čo predstavovalo najnižšie čísla v rámci Európskej únie. Dnes má aspoň prvú dávku 2,8 miliónov obyvateľov, no záujem o očkovanie nie je.

Slovensko dlhodobo vedie v kardiovasku­lárnych ochoreniach. Kardiovaskulárne ochorenia sú na Slovensku podľa OECD dlhodobo najvýznamnejšou príčinou smrti. Ročne na Slovensku zomrie na srdcovo-cievne ochorenia približne 25-tisíc ľudí.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv pre Pravdu podotkol, že ku dňu 29. Februára 2024 (vrátane) z celkového počtu hlásení 11 170, predstavujú nezávažné hlásenia 9 376, závažné 1 787.

„Ku dnešnému dňu evidujeme spolu sedem úmrtí v kauzálnej súvislosti s očkovaním,“ ozrejmila hovorkyňa úradu Jana Matiašová. Štátny ústav informuje verejnosť iba o uzavretých prípadoch úmrtí v kauzálnej súvislosti s očkovaním. „V prípade, že v časovej súvislosti po očkovaní nastane úmrtie, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nariadi vykonanie pitvy, výsledky ktorej poskytujú primárne dôkazy o príčine úmrtia,“ dodala.

Slovensko dominuje v ochoreniach srdca

Spojitosť medzi vakcínou a zlyhaním srdca sa spomínala aj počas pandémie. No faktom ostáva, že pri ochoreniach srdca a ciev má Slovensko nelichotivé štatistiky. Ľudia im často nevenujú dostatočnú pozornosť, dokonca ich podceňujú. Tieto ochorenia pritom čoraz viac postihujú aj mladých ľudí.

Dôvodom vysokého výskytu srdcovo-cievnych ochorení na Slovensku je podceňovanie preventívnych prehliadok u všeobecného lekára a predovšetkým nezdravý životný štýl, teda málo pohybu a nezdravá strava. Tieto faktory vedú aj k nadváhe až k obezite.

V roku 2020, teda v prvom roku pandémie zomrelo na choroby obehovej sústavy zomrelo vyše 27-tisíc ľudí pričom na covid štyritisíc. Očkovanie sa spustilo 26. decembra 2020.

Tri-štyri mesiace

Už takmer druhý mesiac na Slovensku existuje vyšetrovacia komisia na manažment pandémie. Tá chce pod taktovkou SNS preveriť vládne kroky v časoch covidu. Na čele nového úradu stojí vládny splnomocnenec Peter Kotlár (nom. SNS). Pri komisii však dodnes nie je známe jej financovanie ani úplná zostava vyšetrovateľov.

Šimkovičovej kolega Kotlár nie v pandemických témach žiadnym nováčikom. Cez internetové vysielanie napríklad spochybňoval, či šírenie covidu vykazovalo znaky pandémie. V čase pandémie sa hrdil tým, že sa napriek profesii lekára nedal vakcinovať.

„Jediná agenda, s ktorou som ja šiel s prepáčením do tohto egocentrického bordelu, ktorý sa volá slovenská politika, by bola agenda politických vrážd a covidového manažmentu. Teraz je jedinečná šanca a podľa mňa na to potrebujeme tri-štyri mesiace. Pustite ma do roboty, aby som to mohol vyšetriť,“ tvrdil vo vysielaní televízie Slovan. Od jeho vymenovania čoskoro uplynú dva mesiace.