Medveď ju nezabil. Žena v Nízkych Tatrách zomrela po páde z brala, v teréne nemala čo robiť

Incident sa stal v piatok 15. marca podvečer počas vychádzky po turistickej trase z obce Lazisko, okres Liptovský Mikuláš, smerom na vrch Sina. Po strete s medveďom hnedým sa dvojica rozdelila a utekala pred medveďom. Následne našli 31-ročnú Bielorusku bez známok života. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzana Šefčíková s tým, že presnú príčinu smrti určí až súdna pitva. Polícia v tejto súvislosti začala aj trestné stíhanie pre usmrtenie. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.

„Ten terén, kde sa nachádzal oznamovateľ, bol veľmi exponovaný, sú tam také skalné prahy, strmé zrázy. Je to neznačkovaný terén, nemali tam čo hľadať tí ľudia,“ povedal pre TV Joj záchranár HZS Nízke Tatry Jaromír Holuša.

Na udalosť reagovalo aj Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, podľa ktorého musí byť populácia medveďov eliminovaná, najmä ak ide o problémové jedince. Ako uviedol štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa, ak by sa potvrdilo, že išlo o priamy útok medveďa, tak sa to tak aj pomenuje. „Nič sa ututlávať nebude,“ dodal Kuffa. Envirorezort súčasne informoval, že spoločne s Rumunskom predložia na najbližšie rokovanie Rady ministrov životného prostredia EÚ návrh na preklasifikovanie medveďa do nižšej kategórie. To podľa MŽP SR umožní efektívny a aktívny zásah do populácie medveďa.