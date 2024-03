Podľa Gašparoviča je pre prezidenta najdôležitejšie vedieť komunikovať: Vedel som si zatelefonovať aj s premiérkou Radičovou

Rozhovor s exprezidentom Ivanom Gašparovičom: Video

Je to zaujímavé. Nepamätám si od vzniku Slovenska a priamej voľby prezidenta takú kampaň, aká bola teraz,“ hodnotí predvolebný boj kandidátov na prezidenta bývalá hlava štátu Ivan Gašparovič. „Až do týchto dní bola v sekundárnej polohe, zamrznutá, pretože sa riešili problémy v parlamente. Parlament a jeho rokovania boli brzdou, aby sa mohla rozvinúť kampaň pred prezidentskými voľbami. Zákony, ktoré sa riešia tri mesiace, mali byť vybavené za dva, tri dni,“ dodáva.

„Kandidáti, ktorí sú favoritmi, tých už poznáme. Už vieme, čo predtým robili a ako sa správali. Ako deklarovali, že budú riešiť veci a potom ich riešili inak. A toho je strašne veľa,“ hovorí v podcaste Pravdy Ivan Gašparovič.

Bývalý prezident predpokladá, že volič je prezieravý do takej miery, že si vie vyhodnotiť jednotlivých kandidátov, čo doteraz robili. „Čomu slúžil, čo naplnil a čo nenaplnil,“ tvrdí exprezident.

Jednou z kľúčových vlastností prezidenta je podľa Gašparoviča ochota a schopnosť komunikovať s každým. „Nielen s politikmi a s politickými stranami, ale aj s obyčajnými ľuďmi, pretože u tých získa najviac vedomostí k tomu, čomu by sa mal najmä vo svojom úrade venovať,“ hovorí Gašparovič.

Na druhej strane je podľa Gašparoviča prirodzené, že je občas v konflikte s vládou a parlamentom. „Predstavy ľudí, predstavy politických strán a potom aj vlády môžu byť úplne iné. Nesúhlasné s tým, čo ľudia vnímali, keď volili predmetného kandidáta,“ vysvetľuje Gašparovič.

Právomoci prezidenta by Ivan Gašparovič posilnil o možnosť navrhovať zákony. „Častokrát sa nedostali do parlamentu od vlády ani od poslancov riešenia niektorých problémov, ktoré občania žiadali. Či už vláde, alebo parlamentu to z určitých dôvodov nevyhovovalo, alebo to nevedeli spracovať a tu by mohol konať prezident,“ hovorí.

Viac si pozrite alebo vypočujte v celom rozhovore s exprezidentom Ivanom Gašparovičom.////

Ďalšie podcasty Pravdy