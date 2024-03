Pochybnosti v kauze Mýtnik. Obžalovaní hovoria o Imreczeho čudnom zmiznutí aj sfalšovanom posudku. Znalec to popiera

Jozef Brhel mladší prirovnáva svoj proces k inkvizičnému. Jeho právnici pripravujú trestné oznámenie za krivú výpoveď

V kauze Mýtnik figurujú ako obžalovaní, okrem ďalších štyroch osôb, otec a syn Brhelovci. So svojimi obhajcami opakovane tvrdia, že obvinenia voči nim sú vyfabulované a dlhodobo sa snažia poukazovať na viaceré rozpory. Rozprávali sme sa o nich s Jozefom Brhelom mladším.

V čom vidíte vo vašej kauze najväčšie rozpory?

Pri posudku, ktorý bol voči nám predložený ako jediný dôkaz, sme boli schopní preukázať, že je nepravdivý, neobjektívny a nezákonný. Dokonca vychádza zo sfalšovaných cenníkov. Zhotovil ho súdny znalec Jiří Jelínek, ktorý stanovil škodu na 45-miliónov eur. To je však v rozpore so skutočnosťou a zároveň aj s posudkom, ktorý vypracoval expertný tím znalcov zo Slovenskej technickej univerzity (STU). Ten škodu vylúčil a, naopak, preukázal zisk pre Slovenskú republiku.

Podľa čoho mienite, že posudok pána Jelínka je sfalšovaný?

Vyplýva to z cenníkov z roku 2021, o ktoré sa pán inžinier, podľa jeho slov, opieral, keď tento posudok vytváral. Z e-mailového vlákna, ktoré preposlala spoločnosť Lynx vyplýva, že ten cenník mohol mať až v septembri 2023. To znamená, že pán Jelínek bol sám, pri svojej výpovedi na súde, pristihnutý pri klamstve. Zároveň uviedol, že markantný rozdiel v jeho sume a v tej zo strany STU vyplýva aj z toho, že nenacenil licencie ani subdodávateľský reťazec, čo je 150 ľudí, ktorí na týchto systémoch pracovali. Nacenil ich iba 20. To je viac než sedemnásobný rozdiel v ľudskej kapacite. Povedal tiež, že ak by mal naozaj prístup ku kompletnému spisu, čo mu vyšetrovateľka Monika Barčáková odoprela, tak by znalecký posudok prerobil v prospech obžalovaných. Čiže v prospech mňa a môjho otca. Sme presvedčení, že sa tak dialo, lebo ide o politický proces.

V tejto veci ste vraj podali aj trestné oznámenie.

Áno, podali sme ho za nepravdivý znalecký posudok a verím, že sa to dôkladne vyšetrí.

Na jednom z pojednávaní ste poukazovali tiež na manipuláciu vyšetrovania. Čo sa vám na ňom nepozdáva?

Máme dôkazy, ktoré sme dali aj do súdneho spisu. Dozvedeli sme sa, v iných spisoch, ktoré akože nesúviseli s kauzou Mýtnik, že dochádzalo k príprave svedkov, z ktorých boli urobení takzvaní kajúcnici. Príkladom je napríklad Michal Suchoba, ktorý mal viackrát vypovedať v nejakej chatke pod lesom v Lamači. Pri týchto úkonoch mali byť zúčastnení, podľa výpovede vyšetrovateľky Barčákovej ako svedkyni na súde, rôzni prokurátori. Zároveň existuje zákonne získaná nahrávka zachytávajúca rozhovor medzi policajtmi Jánom Čurillom a Ľubomírom Daňkom. Vyplýva z nej, že v dňoch 8., 9., 10. a 11. júna 2021 bol Imrecze vybratý z väzby, aby s ním boli robené určité úkony.

Čo je na tom podozrivé?

Vo štvrtok 10. júna s ním mal mať plánovaný úkon vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry Jaroslav Vereščák. K tomu ale nedošlo, lebo ako hovoria na spomínanej nahrávke páni Čurilla a Daňko, „Monika zmarila Jarovi výsluch Fera“. To znamená, že pani Barčáková si zobrala Imreczeho k sebe, z čoho neurobila žiadny záznam. Sme presvedčení, že si ho pripravovala, ako vyplýva z debaty medzi Čurillom a Daňkom, na ďalší deň oficiálneho úkonu s obhajobou. Otázne je, prečo s ním bola predtým sama. No a Imrecze sa na druhý deň objavil na výsluchu s pätnástimi stranami poznámok končiacimi vetou: „A teraz si dám prestávku“.

Vyšetrovateľka Barčáková to na súde poprela.

My sa ale potom pýtame – kto vtedy robil úkon s pánom Imreczem, keď o tom nie je žiadny záznam? Toto sme sa dopytovali súdu, zároveň sme o vysvetlenie žiadali dozorujúceho prokurátora Ondreja Repu. Ten to doteraz neobjasnil. Veď predsa nemôžete len tak zobrať niekoho, kto je vo výkone väzby mimo jej múrov bez toho, aby bol v spise záznam o tom, aký úkon sa s ním robil.

Naznačujete, že sa malo diať niečo nekalé?

Zo správy väznice jednoznačne vyplýva, že Imrecze bol na štyri hodiny príslušníkmi NAKA vybratý z väznice, no v spise chýba záznam o úkone. Jednoznačne bol pripravovaný na výsluch, iné logické vysvetlenie neexistuje. Som preto presvedčený, že vyšetrovateľka Barčáková na súde klamala a usvedčuje ju samotná zvuková nahrávka. Navrhujeme vypočuť vyšetrovateľa Vareščáka, ktorý podľa mňa potvrdí, že s Imreczem v ten deň nevykonával žiaden úkon a teda aj to, že pani Barčáková na súde nehovorila pravdu. Vypočutý by mal byť aj, k obsahu odposluchu, pán Daňko. Neverím, že by poprel svoj vlastný hlas. Ak súd nevyhovie našim návrhom, moji právnici pripravujú trestné oznámenie za krivú výpoveď a pevne verím, že k pravde sa dopracujeme.

Z čoho vyvodzujete, že ide o politický proces?

Je to ako inkvizičný proces, keď najskôr stanovíte vinníka a potom fabrikujete dôkaz. Môj otec je spájaný so stranou Smer. Podľa Igora Matoviča a Daniela Lipšíca majú byť takíto ľudia jednoducho zlikvidovaní. Matovič to povedal aj verejne v parlamente s tým, že majú všetci šúchať nohami a čakať NAKU. No a pán Lipšic roky masíruje verejnosť a hovorí o tom, že chce zavrieť oligarchov. Pritom keď príde k obvineniu, ako môže nezávisle a objektívne posudzovať niekoho skutok, keď sám je v podstate politik v talári špeciálneho prokurátora? Rád by som však upozornil aj na dvojtvárnosť postupu slovenských orgánov činných v trestnom konaní.

Kam tým mierite?

Napríklad v Českej republike bol obstarávaný obdobný systém ako eKasa u nás – volá sa EET (Elektronická evidencia tržieb). Tento systém tam bol obstaraný, tiež na základe priameho zadania, za vyššiu sumu ako na Slovensku. V prepočte na eurá to stálo zhruba 60 miliónov eur. České úrady ten postup preverili a stanovili ho za zákonný. Naopak, slovenské úrady rovnaký postup, čiže na základe zákonnej výnimky z obstarávania, stíhajú. Vyplýva z toho, že buď české orgány prehliadli lúpež storočia, alebo slovenské orgány postupujú v zmysle politického zadania.