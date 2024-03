Matovič: Koalícia si chce „kúpiť" maďarských voličov. Podľa SaS ide o kampaň pre Pellegriniho

Hnutie Slovensko vyzvalo občanov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku, aby sa nenechali kúpiť vládou Roberta Fica (Smer). Ako uviedol líder hnutia Igor Matovič na tlačovej besede v Galante, vládna koalícia si chce desať dní pred druhým kolom prezidentských volieb „kúpiť" maďarských voličov, zatiaľ čo v minulosti touto komunitou pohŕdala. Ficova vláda je aktuálne na výjazdovom rokovaní v Galante. Matovič pevne verí, že hrdosť a pamäť každého poctivého demokratického Maďara nedovolí, aby si „mafia" kúpila ich svedomie.

Podľa poslanca Gábora Grendela (klub hnutia Slovensko) je faktom, že 12 rokov boli Maďari žijúci na Slovensku premiérovi Ficovi a predsedovi parlamentu Petrovi Pellegrinimu (Hlas) absolútne ukradnutí. „V koľkých mestách, kde žijú občania maďarskej národnostnej menšiny mala vláda za tých 12 rokov výjazdové rokovania? Spomeniete si? Ani v jednom,“ uviedol Grendel.

Koho budete voliť v druhom kole prezidentských volieb 6. apríla 2024? Ivana Korčoka Petra Pellegriniho voliť nepôjdem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Ivana Korčoka 49,3% Petra Pellegriniho 45,2% voliť nepôjdem 5,5%

Fico: Pellegriniho podporujeme, volič Smeru na neho môže mať rôzne názory Video Zdroj: FB/Robert Fico

Súčasne pripomína, že vládna koalícia nemá vo svojom programovom vyhlásení ani jeden záväzok vo vzťahu k národnostným menšinám žijúcim na Slovensku. „Ani v južných okresoch nie sú lacnejšie potraviny, lacnejšie energie, ani dôchodcovia žijúci v južných okresoch nedostali plný 13. dôchodok. Dnes sa tvária, ako najväčší priatelia Maďarov žijúcich na Slovensku, ale v skutočnosti ich chcú len zneužiť v prospech Petra Pellegriniho v druhom kole prezidentských volieb,“ myslí si Grendel.

SaS: Výjazdové rokovanie vlády je kampaňou pre Pellegriniho

„Po prezidentských voľbách zase na menšiny a na pomoc regiónom zabudnú. Tak ako vždy. Už v minulosti však maďarský volič nesklamal a pri porážke Vladimíra Mečiara ukázal, že sa vie postaviť na správnu stranu dejín," uviedol predseda SaS Branislav Gröhling a dodal, že výjazdové rokovanie vlády je len politickou fraškou.

Korčok: Vyslanie vojsk schvaľuje vláda a parlament, Pellegrini šíri nezmysly Video Zdroj: FB/Ivan Korčok

Ficova vláda sa podľa neho zaujíma o regióny len pred voľbami. „Ako dopadla sľubovaná diaľnica do Košíc či výjazdové rokovanie na východe Slovenska na pomoc s povodňami? Dotknuté obce doteraz peniaze nevideli, ale vláda Fica si spravila reklamu. Teraz používajú podobný trik,“ skonštatoval líder liberálov. Tomu podľa neho nasvedčuje aj vytvorenie štatútu splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny, ktorého posilnené právomoci vládni predstavitelia aj tak nebudú rešpektovať.

Čítajte viac Šimečka: Pellegrini panikári a nehanbí sa klamať, že v prvých mesiacoch vlády boli prioritou sociálne opatrenia

„Výjazdové rokovania tejto vlády sú len tragikomickým divadlom, ktoré nás stoja s celou réžiou a ansámblom obrovské peniaze,“ doplnil poslanec Národnej rady SR za SaS Vladimír Ledecký. Projekty v obciach a mestách podľa jeho slov financovať treba, no nie takýmto spôsobom, pretože tu chýba koncepčnosť, kohézia či rovné a spravodlivé podmienky. „Ak by vláda Roberta Fica myslela na regióny tak, ako tvrdí, nesmerovala by pomoc len tam, kde sú poslušní starostovia a primátori,“ podotkol.