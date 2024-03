Medveďa, ktorý útočil v Liptovskom Mikuláši, našli s pomocou dronov do 1,5 hodiny

Problémového medveďa, ktorý 17. marca v Liptovskom Mikuláši zranil päť ľudí, našli s pomocou dronov a špeciálnej techniky do 1,5 hodiny po incidente. Medvedicu nasledujúce dni monitorovali s cieľom potvrdiť jej identifikáciu, zviera bolo usmrtené v utorok. Informovala o tom Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR na štvrtkovej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici, kde priblížila zásah súvisiaci s prípadom na Liptove.

Video

„Situácia v Liptovskom Mikuláši nemá obdobu v histórii Slovenska a takisto sme k tomu aj pristupovali. Prvýkrát bol použitý Manuál pre ochranný odstrel medveďa hnedého v SR, kde sme si odskúšali niektoré postupy, ktoré budeme do budúcna vylepšovať,“ skonštatoval generálny riaditeľ ŠOP SR Štefan Kysel.

Vedúci Zásahového tímu pre medveďa hnedého Juh ŠOP SR Jaroslav Slašťan priblížil, že od nahlásenia incidentu v Liptovskom Mikuláši bolo v teréne 24 hodín denne celkovo 16 hliadok zásahového tímu. V rámci postupu boli stanovené tri ciele, z toho prvým bolo zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov tak, aby sa medveď nevrátil do intravilánu.

„Druhým cieľom bolo identifikovať a monitorovať medveďa, ktorý útočil. Použili sme na to 30 fotopascí, termovízie, drony, priame pozorovania a nočné videnia. Tretím cieľom bolo odsledovať správanie tohto medveďa. Zistili sme, že medveď sa opakovane pokúšal vnikať do intravilánov okolitých obcí, kde by mohol spôsobiť ďalšie škody na zdraví alebo majetku,“ vysvetlil Slašťan.

Medvedicu, ktorá v Liptovskom Mikuláši zranila päť ľudí, sa s použitím dronov a špeciálnych kamier podarilo nájsť krátko po incidente. „Išli sme na miesto a do hodiny a pol sme toho medveďa mali. Bol na úplne inom mieste, ako sa hovorilo. Správal sa iracionálne a celý čas sme ho sledovali. Presne sme zistili, kde žije, kde má noru, kade sa pohybuje,“ priblížil dronista Dominik Vároš.

Počas monitorovania medveďa bolo s dronmi nalietaných približne 74 kilometrov, cieľom bolo v čo najväčšej miere potvrdiť, že ide o správneho jedinca. „Porovnávali sme rozlíšenie termovízie nočného videnia alebo optík s tým, čo som videl v dronoch. Len čo som povedal, že mám 82-percentnú zhodu, potom to už riešil zásahový tím,“ dodal Vároš.

Modriny, rany. Hovorí obeť útoku medveďa v L. Mikuláši Video

Trojročnú medvedicu s váhou takmer 70 kilogramov zásahový tím eliminoval v utorok vo večerných hodinách v lokalite medzi obcami Iľanovo a Závažná Poruba. Ochranári nevedia, čo ju vyplašilo a prečo prenikla do intravilánu mesta, predpokladajú však, že sa v Liptovskom Mikuláši nepohybovala prvýkrát.

„Presne vedela, kade môže uniknúť, kde má preplávať Váh a popod aký diaľničný tunel má ujsť do okolia intravilánov obcí Iľanovo a Ploštín. Myslím si, že pravidelne navštevovala aj v minulosti intravilán mesta Liptovský Mikuláš,“ dodal Slašťan.