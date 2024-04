Po vojakoch štát dá 500-eurové odmeny aj policajtom či hasičom. Vnútro: Ale vyplatené budú až po voľbách

Policajti, hasiči a horskí záchranári dostanú v najbližšej výplate odmenu 500 eur. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) to oznámil na sociálnej sieti. Poslanec KDH František Majerský považuje za kľúčovejšie zvýšiť platy systémovo. Poslanec SaS Juraj Krúpa upozornil, že odmeny vyčlenil rezort krátko pred prezidentskými voľbami.

Ministerstvo vnútra spresnilo, že predbežne sa vyplatenie odmien dotkne približne 23 815 príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby. „Pôjde o vyplatenú sumu v celkovej výške 11 907 500 eur, ktorá bude poukázaná z rozpočtových zdrojov rezortu vnútra,“ dodal rezort, pričom upozornil, že odmeny budú vyplatené aj príslušníkom Národnej kriminálnej agentúry okrem tých, ktorí nespĺňajú podmienky pre jej udelenie (napr. z dôvodu dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby).

Minister Šutaj Eštok deklaroval, že naďalej bude bojovať za to, aby boli zamestnanci bezpečnostných a záchranných zložiek pyšní na svoju prácu. „Vy, ktorí ťaháte nadčasy, nemáte čas byť s vašou rodinou, verte mi, že vašu prácu sledujem a chcem, aby ste vedeli, že stojím za každým jedným poctivým policajtom, hasičom alebo záchranárom,“ uviedol vo videu.

Majerský považuje systémové zvyšovanie platov policajtov, hasičov a horských záchranárov za kľúčovú otázku pre personálnu stabilizáciu v rezorte vnútra. „Dať odmenu policajnému, hasičskému zboru a horským záchranárom je dôležité, no za kľúčovejšie považujem zvýšiť im platy každý mesiac a urobiť to systémovo, a nie populisticky,“ zhodnotil. Dodal, že ak sú zdroje v štátnom rozpočte, tak treba dať aj záchranárom, zdravotným sestrám a sanitárom, ktorí si to zaslúžia rovnako.

Krúpa poukázal na to, že 500-eurové odmeny dostali pred prezidentskými voľbami aj vojaci v rámci rezortu obrany. Minister vnútra sa podľa neho „nenechal zahanbiť“. „Určite sa to tesne pred druhým kolom prezidentských volieb stalo preto, že si ozbrojené zložky vážia. S volebnou korupciou to ani náhodou nemá nič spoločné, keďže im odmeny zvyčajne udeľujú ku koncu roka, na Vianoce,“ skonštatoval na sociálnej sieti.

MV spájanie vyplatenia odmien s voľbami prezidenta SR odmieta. „Odmeny budú vyplatené až v termínoch po uskutočnení volieb,“ argumentuje ministerstvo. Odmeny majú byť podľa rezortu stabilizačným prvkom, ktorý má pomôcť riešiť riziko personálneho podstavu v zložkách MV SR.