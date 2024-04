S dievčatami, ktoré v sobotu zahynuli pod autobusom v Spišskom Podhradí, sa rozlúčili bielymi ružami

Bol to pohreb, aký Stará Ľubovňa ešte nikdy nezažila. Pochovali tri dievčatá, ktoré mali mať celý život pred sebou. Boli to skvelé kamarátky a chodili na tú istú strednú školu. Spolu budú aj odpočívať na cintoríne.

Posledná rozlúčka s Luciou, Sofiou a Katarínou Video Zdroj: Jozef Slivenský/ta3

Zahynuli krátko po tom, ako pricestovali na Diecézne stretnutie mládeže v Spišskom Podhradí. Usmrtil ich autobus, z ktorého krátko pred tým vystúpili.

Dievčatá boli žiačkami Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša. Šiesty apríl bude pre túto školu pamätným dňom a v Starej Ľubovni uvažujú nad tým, či by sa tento deň nemal stať Dňom bielych ruží.

Čítajte viac VIDEO: S dievčatami, ktoré zahynuli pod kolesami autobusu, sa prišli rozlúčiť stovky ľudí

Bol to totiž pohreb, na ktorý ľudia nenosili vence. Gréckokatolícka cirkev ich požiadala, aby priniesli biele ruže. “Boli to mladé nevinné dušičky. Myslím, že žiadna iná farba by to nevystihla lepšie,” vystihla účastníčka rozlúčky Emma Fröhlichová.

Biskupi o tragédii Video Prešovský arcibiskup a metropolita Jonáš a spišský diecézny biskup František Trstenský / Zdroj: Jozef Slivenský/ta3

Čítajte viac Spolužiaci obetí sú otrasení, pomáha im 13 psychológov. Vznikli pietne miesta za dievčatá, ktoré zahynuli pod autobusom

Biskup František Trstenský bol rád, že na rozlúčku prišlo tak veľa ľudí. “Na Slovensku máme pekné príslovie: zdieľaná radosť je dvojnásobná radosť, zdieľaná bolesť je polovičná bolesť.”

Rozlúčku v Chráme Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni celebroval gréckokatolícky arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. “Jediný, kto môže dať úplnú útechu rodičom, súrodencom, blízkym a známym, je jedine Boh. Pretože naše ľudské slovo je na to príliš slabé.”

Rozlúčka bola plná emócií. Už na jej začiatku, pri čítaní životopisov dievčat, sa len málokto ubránil slzám.

Čítajte viac Tragédia v Spišskom Podhradí: Autobus zrazil desať mladých veriacich, tri dievčatá neprežili

Lucka chcela byť lekárkou. Mala rada Tatry, rada v lese zbierala huby. Práve končila vodičský kurz. Rada čítala knihy a len pred niekoľkými dňami vyhrala okresné kolo súťaze Hviezdoslavov Ku­bín.

Sofia sa rozhodovala medzi kariérou učiteľky alebo právničky. Bola vždy akčná a zaujímala sa doslova o všetko. Milovala hudbu a hradné rozprávky. Rada spievala a cenu zo speváckej súťaže si nedávno priviezla až z Malty. Túžila po malom nahrávacom štúdiu a splnilo sa jej to.

Čítajte viac Tragédia v Spišskom Podhradí: Autobus zrazil desať mladých veriacich, tri dievčatá neprežili

Aj Katka chcela študovať medicínu. Tešila sa zo života a maľovala obrazy plné kvetov. Rada hrala basketbal, bola fanúšičkou hokeja. Najviac fandila klubu HK Poprad. Sledovala všetko, čo sa dialo okolo Formuly 1.

O tragédii sa dozvedel aj pápež František. Jeho posolstvo stovkám smútiacich pretlmočil spišský biskup František Trstenský: “Uisťuje vás v tejto ťažkej chvíli o svojej otcovskej blízkosti. Odovzdáva vyhasnuté mladé životy božiemu milosrdenstvu a vyprosuje duchovnú útechu príbuzným a všetkým, ktorých táto strata zasiahla.”