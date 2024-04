Fico odmietol nový migračný pakt EÚ, opatrenia označil za diktát

Fico: Budem nabádať poslancov koalície, aby nesúhlasili s paktom o migrácii Video

„Toto nie je tá solidarita, o ktorej sme hovorili, že každá krajina má mať možnosť sa sama rozhodnúť, ako pomôže,“ povedal Fico k schválenej úprave. Prirovnal ju k skoršej myšlienke zavedenia kvót na povinné prerozdeľovanie migrantov medzi členské krajiny európskeho bloku.

Podľa Fica vládne strany v parlamente zrejme nepodporia opatrenia z migračného paktu. „S vysokou pravdepodobnosťou celá vládna koalícia nebude súhlasiť na pôde parlamentu s týmto legislatívnym balíkom,“ povedal premiér po stretnutí so šéfom diplomacie Jurajom Blanárom.

Fico: Podporujeme ambíciu EÚ, aby bola Ukrajina členským štátom, nebudeme však ratifikovať jej vstup do NATO Video

Fico zopakoval, že jeho terajšia vláda, ktorá nastúpila do úradu zhruba pred pol rokom, plánuje presadzovať „suverénnu zahraničnú politiku“ orientovanú na všetky štyri svetové strany. „Naši partneri boli zvyknutí na servilné správanie predchádzajúcich vlád a na to, že o čokoľvek Slovensko požiadali, tak to dostali. My sme suverénna krajina,“ vyhlásil Fico. Informoval tiež napríklad o pripravovanej návšteve Číny.

Na susedovi nám záleží, odkazuje Ficova vláda Ukrajine Video

Súčasná Ficova vláda okrem iného zastavila vojenskú pomoc Ukrajine brániacej sa ruskej invázii, ktorú Slovensko poskytovalo zo svojich štátnych zásob. Fico predtým opakovane tvrdil, že ukrajinsko-ruský konflikt nemá vojenské riešenie, a kritizoval protiruské sankcie. Podobné názory ohľadom Ukrajiny má Maďarsko.

Fico na tlačovej konferencii s Blanárom, ktorú po svojom príhovore opustil, bez bližších podrobností tvrdil, že v Prahe bol pripravovaný rozpad V4, ktorá združuje Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko. Februárová schôdzka premiérov V4 v Prahe ukázala, že tieto krajiny sa líšia v názoroch na príčiny ruskej agresie na Ukrajine i na formy pomoci, ktoré sú ochotné napadnutej krajine poskytovať.

Dzurinda: Ficova vláda dostala od Česka facku Video

Blanár novinárom povedal, že Slovensko má záujem o nadštandardné vzťahy s Českou republikou. Marcový krok českej vlády, ktorá prerušila medzivládne konzultácie s Bratislavou pre rozdielne názory na kľúčové zahraničné témy, označil slovenský minister zahraničia za zbytočný.