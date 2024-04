Treba šetriť, rozhodla Dolinková. Benefity u zubárov končia, zdravý chrup budú mať len tí, čo si nasporia

IDE O ZDRAVIE: stomatológ Ľuboš Ždiňák Video Zdroj: TV Pravda

Súkromné poisťovne Dôvera a Union hradili svojim poistencom, ktorí absolvovali každoročnú preventívnu prehliadku, 150 eur za zákroky, Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) ponúkala 120-eurový benefit.

To však bude minulosťou: príspevky na zubára musia ustúpiť riadenému šetreniu štátu. Dospelí budú mať po novom nárok už len na jednu preventívnu prehliadku za rok zadarmo u zmluvného lekára. Deti do 18 rokov a ženy počas tehotenstva majú nárok na dve preventívne prehliadky ročne. Doteraz pritom platil motivačný systém, podľa ktorého tí, čo preventívnu prehliadku v predošlom kalendárnom roku absolvovali, mali zubné ošetrenia lacnejšie.

Všetky zubné benefity zdravotných poisťovní sa však skončia 30. apríla. Nezáleží teda na tom, či pôjdete na preventívnu prehliadku, alebo chodíte k súkromníkovi, platiť budete toľko, čo si zubár naúčtuje. Poisťovne sľubujú, že zrušenie benefitu vynahradia zameraním sa na prevenciu. Akou formou to chcú zrealizovať, však nateraz nie je známe.

„Benefity sú financované z toho istého zdroja ako zdravotná starostlivosť, to znamená zo zdravotných odvodov a z platieb za poistencov štátu. Je preto dôležité, aby uvedené zdroje prinášali maximálnu hodnotu za peniaze pre pacienta,“ ozrejmila ministerka Zuzana Dolinková (Hlas).

O príspevok na zubné ošetrenie bude možné požiadať ešte do 30. apríla 2024 s tým, že zubné ošetrenie alebo dentálnu hygienu je možné absolvovať do 30. mája 2024. Zároveň platí, že najneskôr do 30. mája 2024 je potrebné doložiť k podanej žiadosti doklad o zaplatení. Všetky dovtedy podané žiadosti budú spracovávať a vyplácať postupne aj po 30. máji 2024.

Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov, však upozorňuje, že to, na čo nie sú vyčlenené peniaze z poistenia, si doplatia v rámci priamych platieb pacienti – poistenci. „Mnoho ľudí však žije vyslovene z ruky do úst a ošetrenie u zubárov sa stáva výsadou bohatých,“ zdôraznila Lévyová.

Najviac príspevky na zuby ľudia využívajú aspoň na čiastočné pokrytie výdavkov na zubné ošetrenie, ktoré je dnes veľmi drahé. No kým obdobné benefity dokázali aspoň pri zubných plombách pokryť aspoň časť úhrady, chirurgické zákroky a zubné implantáty stoja v rámcoch tisícok eur.

Čítajte viac Stop drahým zubárom. Zneužívajú našu nevedomosť a neeticky zarábajú na pokrivenom systéme

Čítajte viac Budú zubári len pre bohatých? Ceny zákrokov vystrelili nahor, podľa expertov na to doplatia najmä chudobnejší

„Do budúcnosti to môže mať fatálne následky, lebo ľudia si povedia, čo už z tých benefitov mám. Keď aj prestanem chodiť na preventívne prehliadky, v podstate o nič neprídem,“ skonštatoval exminister Marek Krajčí (OĽaNO). Zároveň poznamenal, že vďaka prevencii možno u pacientov v skorom štádiu zachytiť akúkoľvek zdravotnú komplikáciu, ktorá je liečiteľná. „Teda stoja aj zdravotnícky systém menej peňazí,“ dodal.

Lévyová pripomína, že pacientov veľmi trápi finančná náročnosť zákrokov a protetiky, mnohí na to nemajú. „Netreba sa čudovať, že uprednostnia zabezpečenie základných životných potrieb, ako je bývanie, strava či lieky na chronické ochorenia, pred návštevou zubára. Pričom si treba uvedomiť, že zubné kazy sú zdrojom infekčných ložísk, ktoré môžu vyvolať mnoho ďalších zápalových a akútnych ochorení,“ upozornila s tým, že ich následná liečba je potom náročná a omnoho drahšia ako samotný stomatologický zákrok.

Ministerstvo zdravotníctva argumentuje, že k rozhodnutiu prišlo po konzultácii s ministerstvom financií. „Benefity sú financované, rovnako ako aj zdravotná starostlivosť, z verejného zdravotného poistenia. Preto je dôležité, aby uvedené zdroje prinášali maximálnu hodnotu za peniaze pre pacienta,“ povedala Dajana Petríková, výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní Slovenskej republiky.

Lévyová však pripomína, že problémov, ktoré by bolo potrebné v slovenskom zdravotníctve riešiť, je mnoho. „Aktuálne sú horúcou témou ambulancie a hroziace poplatky za návštevy všeobecných lekárov aj špecialistov. Je teda otázne, kedy sa dostanú na rad zubné ambulancie. Najmä ak je už roky štandardom, že si za ošetrenie zubov platíme z vlastného vrecka,“ dodala.

Podmienky vyplatenia príspevku na zuby v jednotlivých poisťovniach Dôvera – Poisťovňa poskytuje klientom benefit vo výške 30 eur päťkrát do roka. Poistenci si ho môžu uplatniť iba v prípade, že majú mobilnú aplikáciu alebo elektronickú pobočku Dôvery. Na to, aby im Dôvera peniaze vyplatila, musia mať absolvovanú preventívnu prehliadku u zubára aj u všeobecného lekára. Klienti zároveň nemôžu mať dlh na zdravotnom poistení.

Union – Poisťovňa klientom hradí ročne 150 eur – z toho 100 eur je určených na ošetrenie u zubára a ďalších 50 eur na dentálnu hygienu. Klienti musia mať na vyplatenie príspevku absolvovanú preventívnu prehliadku u zubára v predchádzajúcom kalendárnom roku a rovnako aj preventívnu prehliadku u všeobecného lekára v predchádzajúcich dvoch rokoch, najneskôr však deň pred zubným ošetrením.

Všeobecná zdravotná poisťovňa – S Peňaženkou zdravia môžu poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne získať príspevok na zuby do výšky 120 €. Podmienkou vyplatenia benefitu je absolvovanie povinných preventívnych prehliadok u všeobecného lekára pre dospelých, ženy musia mať absolvovanú aj prehliadku u gynekológa a muži vo veku 50 až 70 rokov prehliadku u urológa. Preventívna prehliadka u zubára je odporúčaná, ale nie je povinná.

Najvyužívanejší benefit zrušený

V roku 2023 uhradili zdravotné poisťovne svojim poistencom benefity v celkovej výške 60,8 milióna eur. Len na zubné ošetrenia a dentálnu hygienu vynaložili všetky zdravotné poisťovne celkovo sumu 45,8 milióna eur, čo predstavovalo 75 percent z celkových výdavkov na benefity za rok 2023. Ďalšími najrozšírenejšími benefitmi v roku 2023 boli príspevky na lieky v celkovej sume takmer 5,5 milióna eur a očné vyšetrenia, resp. očné zdravotné pomôcky v celkovej sume 4,5 milióna eur.

Ministerstvo tvrdí, že počas existencie benefitu zdravých zubov v rokoch 2019 až 2023 sa zlepšilo nielen orálne zdravie Slovákov, ale aj ich účasť na preventívnych prehliadkach. Vďaka spojeniu benefitu s absolvovaním preventívnej prehliadky u všeobecného lekára sa zvýšila účasť poistencov na prevencii o 12 percent, čo je až o 427-tisíc preventívnych prehliadok viac, ako by v sledovanom období „tradične“ absolvovali.

Pri návštevách zubárov je viac odstrašujúcim faktorom ako bolesť cena zákrokov, pričom poisťovne hradia len ich časť. „Boli tu aj úvahy o možnom pripoistení na stomatologické výkony, ale je otázne, v akej výške by bolo stanovené a čo by toto pripoistenie zahŕňalo,“ pripustila Lévyová. No za problémom vidí nedostatočné platby zdravotných poisťovní.

K výkonom plne hradeným poisťovňou, teda k takým, za ktoré pacient nedopláca a zazmluvnený lekár za ne nemá požadovať úhradu, patria napríklad preventívna prehliadka, ošetrenie zubného kazu či RTG snímka. Za všetko ostatné si pacient dopláca z vlastného. Úlohu zohráva aj nespokojnosť zubných lekárov s úhradami zo zdrojov zdravotného poistenia. „Je potrebné uviesť, že systém poistenia pokrýva iba časť nákladov na ošetrenie u stomatológa a tie najlacnejšie materiály pri niektorých zákrokoch,“ skonštatovala šéfka asociácie Lévyová.

Predseda Slovenskej komory zubných lekárov Igor Moravčík podotkol, že úhrady z verejného zdravotného poistenia nepokrývajú ani reálne náklady plne hradených výkonov. Asociácia na ochranu práv pacientov pripomína, že vo všeobecnosti platí, že jedno euro vynaložené na prevenciu sa nám trojnásobne vráti, nehovoriac o benefitoch pre pacientov, ich rodiny a spoločnosť v prípade úspešného vyliečenia. „Je otázne, či po zrušení benefitov nájdu zdravotné poisťovne, tak ako deklarujú, iné benefity v rámci nepeňažného plnenia, zamerané na podporu prevencie a zdravého spôsobu života, ktoré budú mať z dlhodobého hľadiska pozitívny vplyv na zdravie poistencov a na úsporu nákladov na zdravotnú starostlivosť,“ podotkla Lévyová.

Zákrok 2021 2022 2023 Nárast za 2 roky Komplexné vstupné stomatologické vyšetrenie 24,00 € 28,00 € 28 € + 4 € Preventívna stomatologická prehliadka 15,00 € 18,00 € 18 € + 3 € RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív 10,00 € 10,00 € 10 € bez nárastu Povrchová-slizničná anestéza 2,00 € 2,00 € 2 € bez nárastu Injekčná anestéza-intraligamentálna 10,00 € 10,00 € 12 € + 2 € Ochranné pomôcky pri práci 6 € 6 € 10 € + 4 € Nasadenie kofferdamu 8,00 € 8,00 € 10 € + 2 € Keramická fazeta 220,00 € 250,00 € 270 € + 50 € Kovokeramická korunka 215,00 € 225,00 € 300 € + 85 € Celokeramická korunka 245,00 € 245,00 € 300 € + 55 € Zirkonoxidová korunka 345,00 € 345,00 € 370 € + 25 € Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa od 42€ od 42€ 42 € bez nárastu Biela 1-plôšková výplň, veľký rozsah od 45€ od 45€ 60 € + 15 €

Čítajte viac Akčná zubárka v rázovitom Klenovci: Stíha desiatky pacientov denne, aj stáže v cudzine

Kreativite sa medze nekladú

Rezort zdravotníctva je presvedčený, že zubný benefit naplnil svoj účel a jeho potenciál ďalej zvyšovať účasť na preventívnych prehliadkach sa vyčerpal. „Môžem vás však uistiť, že každá ZP už teraz pracuje na príprave nových exkluzívnych benefitov pre svojich poistencov. Zdravotné poisťovne sú presvedčené, že podpora prevencie má nezastupiteľné miesto vo zvyšovaní kvality života poistencov a zdravotnému systému znižuje náklady do budúcnosti. V novo vyvíjaných benefitoch by bolo vhodné sa napr. sústrediť na prevenciu najzávažnejších ochorení v oblasti onkologickej neurológie. Všetko ale závisí od kreativity jednotlivých poisťovní,“ ozrejmila Petríková.

Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera tvrdí, že zrušenie niektorých benefitov ju mrzí. „No spolu s ďalšími opatreniami ide o snahu nájsť dostatok finančných zdrojov na zachovanie súčasnej kvality a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Inými slovami, tento krok nám umožní presmerovať do platieb za inú zdravotnú starostlivosť približne 20 miliónov eur,“ ozrejmil jej hovorca Matej Štepiansky. Dodal, že rušia aj poskytovanie príspevku na vyšetrenie u nezmluvného zubného lekára. Okrem príspevkov na zubárov poisťovne ponúkajú aj príspevky na umelé oplodnenie, monitory dychu pre novorodencov či očkovania. Zároveň do tejto kategórie patria aj zľavy v rôznych e-shopoch, fitnescentrách či v špecializovaných zariadeniach.

Zdravotná poisťovňa Union poskytovala príspevok na zuby od roku 2018. Podľa hovorkyne Kristíny Balúchovej ho odvtedy vyplatila 194-tisíc poistencom. „Vzhľadom na súčasné nedostatočné financovanie zdravotníctva sa Union stotožnila s návrhom revízie benefitov zo strany ministerstva zdravotníctva,“ ozrejmila Kristína Balúchová zo zdravotnej poisťovne Union s tým, že ostatné benefity zostávajú v platnosti.