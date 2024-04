Kaliňák ohlásil projekt za stovky miliónov. Prešovská nemocnica sa stane vojenským zariadením

Minister obrany SR R. Kaliňák k chystanému projektu vojenskej nemocnice v Prešove Video Zdroj: TV Pravda

Minister obrany Rober Kaliňák (Smer) na projekt novej vojenskej nemocnice vybral už existujúcu Fakultnú nemocnicu J. A. Reimana Prešov. Pôjde podľa neho o prepojenie civilnej medicíny s vojenskou infraštruktúrou a výstavba ako i rekonštrukcia budú prebiehať za plnej prevádzky zariadenia. Odhadol, že v rámci novovybudovanej časti by sa kapacita mala rozšíriť o 900 lôžok, ďalšie technické detaily nepriblížil no nemocnica by mala v krízových situáciách by prioritne vykonávat svoju činnosť v prospech rezortu obrany a bolo by primárnym zdravotníckym zariadením na diagnostiku a liečbu ranených a chorých, hlavne príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníkov aliančných jednotiek NATO, ale tiež civilného obyvateľstva.

Aká veľká je prešovská fakultná nemocnica? FNsP Prešov je treťou najväčšou štátnou nemocnicou na Slovensku s kapacitou 1 233 lôžok, čo predstavuje takmer 25 % lôžkového fondu Prešovského kraja. S počtom zamestnancov viac ako 2800 patrí k najväčším zamestnávateľom v Prešovskom kraji. Ročne sa v FNsP Prešov uskutoční 40 000 ukončených hospitalizácií. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti zabezpečuje 489 lekárov, 1 182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 praktických sestier – asistentov, 18 farmaceutov, 291 zdravotníckych laborantov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov. Priestorovo je 29 oddelení a pracovísk FNsP Prešov dislokovaných v 12 pavilónoch.

Podľa Kaliňáka ide o dve víťazstvá v jednom. „Výrazne tým zlepšíme zdravotnícku infraštruktúru a tým aj zdravotnú starostlivosť na východnom Slovensku,“ zvýraznil najdôležitejšie benefity projektu.

Koľko bude nová nemocnica stáť si Kaliňák zatiaľ netrúfal odhadnúť, no malo by to byť rádovo v stovkách miliónov eur. Všetko podľa neho bude závisieť od projektu. Výstavba bude primárne financovaná z rozpočtu ministerstva obrany a následne z európskych fondov.

Slovensko však už jednu vojenskú nemocnicu má. Je ňou Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok. Kaliňák tvrdí, že jej chod nebude nijak ovplyvnený. “Prešovská nemocnica je centrálnym zariadením pre košický kraj, je to koncová nemocnica a je treťou najväčšou na Slovensku. Podľa nás to bude znamenať skvalitnenie infraštruktúry. Slovensko má kvalitných lekárov a kvalitné sestry, ale tých vychováva prostredie. Problém máme v infraštruktúre a tu chceme ísť ďalej. Pre nás je potrebné na východe vybudovať nemocnicu,” ozrejmil. ÚVN SNP Ružomberok zamestnáva 1 797 civilných zamestnancov a pôsobí v nej 254 profesionálnych vojakov, kapacitu tvorí 521 lôžok. V rebríčku hodnotenia najlepších štátnych univerzitných a fakultných nemocníc Slovenskej republiky v prieskumoch organizovaných INEKO a jednotlivými zdravotnými poisťovňami sa ÚVN SNP Ružomberok dlhodobo umiestňuje na popredných pozíciách (1. a 2. miesto v rokoch 2020 až 2023 v prieskumoch INEKO, aj hodnoteniach spokojnosti pacientov Zdravotnej poisťovne Dôvera a Všeobecnej zdravotnej poisťovne).

Štát mal podľa neho dve alternatívy. Buď postaví úplne nové zariadenie, alebo spojí projekt s civilnou nemocnicou. Kaliňák je presvedčený, že pre štát nebude treba získavať nové pozemky. V prvej fáze by mala na mieste starej kotolne vyrásť nová nemocničná budova a následne budú rekonštruované tie zvyšné. “Niečo určite pôjde dolu, tri alebo štyri budovy sú na sanáciu, no ostatné budeme rekonštruovať. Dnes však začíname s ideou a od idei po realizáciu je pomerne a náročná doba,” ozrejmil.

Ako príklad uviedol výstavbu bratislavskej nemocnice svätého Michala v Bratislave. Na pochybnosti o predražení ceny pri obstarávaní reagoval, že nemocnica, ktorú dal ešte ako minister vnútra postaviť ako náhradu az komplex bývalej vojenskej Nemocnice sv. Michala na bratislavskej Patrónke, bola na meter štvorcový lacnejšia, ako Nemocnica Bory finančnej skupinu Penta.

“Vždy sa nájdu kritici, ktorí vás musia skritizovať. Na konci dňa mali tri a pol roka aby niečo vyšetrili alebo spochybnili a nič sa nestalo,” podotkol. Zdôraznil, že v roku 2009 odhadovali cenu 50 miliónov eur a keď ju v roku 2015 otvorili, odhadovaná cena sa nezmenila. “Aj toto sa bude kritizovať, ale pre mňa je rozhodujúce mať výsledky,” skonštatoval.

Rezort obrany zatiaľ nemal oficiálne stretnutie s vedením nemocnice a plánuje ho až po schválení vládou.

“Nechcem aby to boli klasické špagetové projekty. Ktoré sa naťahujú desať až pätnásť rokov,” podotkol. Je presvedčený, že Slovensko potrebuje novú vojenskú nemocnicu aj kvôli záväzkom, ktoré máme v rámci NATO.

Prešovská nemocnica je však aktuálne v dlhoch. Kaliňák nateraz nevedel povedať, či ministerstvo obrany tieto dlhy vyplatí. FNsP Prešov v súčasnom období čelí vážnym problémom so zadlženosťou voči dodávateľom, zdravotným poisťovniam i Sociálnej poisťovni. Záväzky po lehote splatnosti k 31. januáru 2024 predstavuje viac ako 80 miliónov eur, z toho exekučné konania sú v objeme cez 30,5 miliónov eur.

“Pre bežného zamestnanca či pacienta prešovskej nemocnice sa nemení nič," ozrejmil s tým, že aj v Ústrednej vojenskej nemocnici je len desať percent personálu vo vojenskom režime. “Ostatný sú civilní zamestnanci. To, kto je správcom nemocnice nemá pre jej chod žiaden vplyv,” spresnil.