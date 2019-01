Ukrajinci pracujúci v cudzine poslali domov 11 miliárd dolárov

Ukrajinci zarábajúci si na živobytie v cudzine poslali v minulom roku do vlasti približne 11 miliárd dolárov. Uviedla to vo štvrtok viceguvernérka centrálnej banky Katerina Rožkovová.

„Vlani objem týchto prevodov predstavoval okolo 11 miliárd dolárov,“ povedala bankárka podľa agentúry Interfax-Ukrajina. Centrálna banka podľa nej očakáva, že v tomto roku sa rast týchto peňažných prevodov spomalí vzhľadom na ochladzovanie záujmu o ekonomickú migráciu pre zvyšovanie miezd na Ukrajine, obnove hospodárskeho rastu a vraj aj prebytku pracovných síl v susedných krajinách. Nominálne však Ukrajinci pracujúci v cudzine opäť pošlú do vlasti viac peňazí.

Agentúra pripomenula, že ukrajinskí ekonomickí migranti v roku 2016 poslali domov 7,5 miliardy dolárov. V roku 2017 tieto prevody vzrástli na 9,3 miliardy dolárov.

Ekonomická migrácia môže podľa skoršieho vyjadrenia centrálnej banky spomaľovať rast ukrajinskej ekonomiky aj zvyšovať ceny vo vlasti.

Podľa odhadu ukrajinských úradov v rokoch 2015 až 2017 za prácou do cudziny vycestovalo aspoň raz 1,3 milióna Ukrajincov, a to hlavne do Poľska. V Česku podľa ukrajinskej tlače tvoria Ukrajinci skoro štvrtinu z cudzincov s povolením na pobyt (približne 122 000 z 543 000), ďalších 70 000 je v krajine na pracovné víza.

V roku 2017 podľa odborných odhadov malo v Česku zamestnanie 472 400 cudzincov, z nich bolo viac ako 80 000 Ukrajincov. Typickému Ukrajincovi je okolo 45 rokov, teda ako českému pracovníkovi. Dve pätiny Ukrajincov sú v Prahe. Muži väčšinou pracujú v priemysle a v stavebníctve, ženy v obchode, ale aj zdravotníctva a sociálnej starostlivosti. Ukrajinskí pracovníci majú medzi cudzincami najnižšie zárobky.