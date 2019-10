Petržalka už parkuje podľa Valla

Obyvatelia bratislavskej Petržalky sa od prvého októbrového dňa môžu registrovať do pilotného parkovacieho systému. Ten má v najväčšej mestskej časti Bratislavy nabiehať postupne, no od 1. novembra by mal platiť na území Dvorov a postupne sa rozšíriť na celé územie Petržalky. Práve táto mestská časť je prvá, ktorá prichádza s parkovacou politikou, ktorú zavádza primátor Bratislavy Matúš Vallo.