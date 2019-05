Slovenských kandidátov do europarlamentu môže voliť vyše 800 cudzincov

Slovenských kandidátov do europarlamentu bude môcť na Slovensku voliť 824 občanov iných členských štátov EÚ. Pre TASR to uviedla Petra Friese z Tlačového odboru kancelárie Ministerstva vnútra SR. Ide o cudzincov, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt a zároveň požiadali o zápis do voličských zoznamov. Mohli tak urobiť do 15. apríla v obci, kde majú trvalý pobyt.