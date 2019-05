Slobodné voľby si vážia

Emanuel Kucbel (18), študent bilingválneho gymnázia v Banskej Bystrici

Ísť voliť je podľa mňa oslavou slobody a demokracie, pretože ľudia si môžu vyberať. Pred 30 rokmi to nebola samozrejmosť. Teraz to máme, a je škoda, že spoločnosť – nielen mladí ľudia – si to až tak neváži. Voľba je predsa ten najjednoduchší spôsob, ako vyjadriť svoj názor a podporiť hodnoty, ktoré človek má a zastáva. A ísť voliť je v podstate otázka možno pätnástich minút aj s cestou. Každý z nás by mal cítiť povinnosť ísť voliť.

Ja sa do predvolebných iniciatív zapájam už dlhšie, už od volieb do VÚC. Cítim potrebu občianskej angažovanosti. Táto celoeurópska iniciatíva mi bola od začiatku veľmi sympatická. Žijem trochu v bubline, moji známi chodievajú voliť. Ale najčastejšia reakcia mladých býva pri EÚ taká, že si neuvedomujú, čo všetko EÚ pre nich znamená, čo robí. Napríklad aj to, že počítače v učebni na strednej škole platila EÚ. Najväčší problém je nevedomosť mladých ľudí. Ale myslím si, že tentoraz bude účasť vyššia.