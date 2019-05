Zlúčenie viacerých druhov volieb do jedného dňa by podľa Šefčoviča mohlo zvýšiť volebnú účasť

Zlúčenie viacerých druhov volieb do jedného dňa by mohlo zvýšiť volebnú účasť voličov. V diskusnej relácii V politike na TA3 to povedal podpredseda Európskej komisie (EK) pre energetickú úniu Maroš Šefčovič. Dôležité však podľa neho je, že sme sa podľa neoficiálnych výsledkov prehupli cez 20-percentnú hranicu účasti.