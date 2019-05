Radičová: Najsilnejším opozičným hráčom sa stáva mimoparlamentná strana

Najsilnejším opozičným politickým hráčom sa stáva mimoparlamentná strana. Uviedla to v súvislosti s eurovoľbami bývalá premiérka Iveta Radičová s tým, že v prípade výsledkov ide o víťazstvo slušnej politiky nad útokmi a osočovaním.

Vo voľbách do Európskeho parlamentu zvíťazila koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia, ktorú budú zastupovať štyria poslanci. Podľa Radičovej sa to dá vysvetliť aj tým, že Progresívne Slovensko oslovuje aj voličov strany Smer. Na druhej strane expremiérka spomenul aj neúspech koaličných strán Most-Híd a SNS, ktoré najbližších päť rokov nebudú mať v Európskom parlamentne svojho zástupcu. Svoje hlasy kandidátom do Európskeho parlamentu v sobotu odovzdalo 22,74 percenta oprávnených voličov, čo je najvyššia volebná účasť v eurovoľbách v histórii Slovenskej republiky.

„Dve mimoparlamentné strany zaznamenali podstatne väčší úspech, ako dve koaličné strany, ktoré neuspeli vôbec. Skokanom je určite koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu, ale aj mimoparlamentné Kresťanskodemo­kratické hnutie,“ povedala Radičová. Víťazstvo spoločnej koalície podľa Radičovej spočíva aj v tom, že oslovuje aj ľavicovo orientovaných voličov. "Strana Progresívne Slovensko určite vstúpila na pôdu ľavej časti, teda do priestoru, ktorý dlhodobo patril strane Smer. Vzniká tu relevantná strana na ľavej časti politického spektra, a to najmä v čase, kde Smer zaznamenáva dlhodobý prepad preferencií.

Druhým významným faktorom víťazstva je štýl politiky. Časť voličov je unavená, nahnevaná a má dosť agresívnej politiky permanentných útokov, osočovania a podobne," dodala. „Treba povedať, že strany ako SaS, alebo OĽaNO dopadli lepšie ako SNS a Most-Híd. V každom prípade sa ukazuje, že najsilnejším opozičným hráčom sa stáva mimoparlamentná politická strana,“ odpovedala Radičová na otázku, ako sa dá hodnotiť výsledok súčasnej parlamentnej opozície.

Radičová vyzdvihla aj volebnú účasť, ktorá bola na voľby do Európskeho parlamentu vysoká. „Účasť v týchto eurovoľbách bola najvyššia v histórii Slovenska. Myslím si, že jeden z nosných dôvodov je, že sa Európska únia nachádza na križovatke. Paradoxom je, že strany, ktoré hovoria o možnom vystúpení Slovenska z európskych štruktúr, vyvolali týmito témami efekt voličskej mobilizácie,“ uviedla Radičová. Podľa jej slov opäť zvíťazila slušná politika v podobe koalície Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia, ktorá nielen pomenúva problémy, ale aj o nich vecne a odborne smerom k verejnosti komunikuje.