Online: Voľby sa skončili, čakáme na prvé výsledky

22:39 Predvolebné diskusie poznamenali podľa hovorcu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michala Kaliňáka negatívne kampane, ktoré odrádzajú ľudí kandidovať. Tak ako málokto vie urobiť na Slovensku dobrú kampaň, tak nevieme robiť negatívnu kampaň, ktorá by nemala znevažovať a dehonestovať, uviedol. Každá negatívna kampaň hľadala odpoveď na otázku – čo na neho máme? „Aj dnes v noci zrejme budeme konštatovať, že politické strany upadajú, prichádzajú nezávislí, a možno o štyri roky zistíme, že dôjde k rovnakému úpadku nezávislých, lebo dovtedy zistíme, čo sa všetko pod tým môže skrývať,“ uviedol v TA3 Kaliňák.

22:33 Poslanec NR SR za stranu Smer Ľubomír Petrák bol ôsmykrát po sebe zvolený za starostu obce Hurbanova ves v okrese Senec. „Ak je politika službou pre občana, môže pretrvať aj viac ako jedno volebné obdobie,“ povedal Petrák, ktorý nemal vo voľbách žiadneho protikandidáta. Starostom obce je od roku 1993.

22:29 Príhovor Václava Miku

22:20 Kysuckú obec Stará Bystrica povedie ako starosta už piate volebné obdobie po sebe Ján Podmanický. Ten nemal vo voľbách protikandidáta a preto mu stačilo získať vo voľbách jeden hlas. Podmanický protikandidáta nemal v troch voľbách po sebe. „Ku každým voľbám pristupujem s pokorou, pretože žiadny človek nie je bez chýb a nenahraditeľný. To, že u nás nepostavil nikto iného kandidáta, je to prejav podpory občanov a záväzok usilovať sa, aby sa naša obec rozvíjala aj naďalej podobným tempom,“ povedal Podmanický.

Podmanický je zároveň je poslancom NR SR za stranu Smer-SD a tiež poslancom Žilinského samosprávneho kra­ja.

22:14 S pokorou očakáva výsledky Matúš Vallo. Uviedol to pred novinármi v bratislavskej Novej Cvernovke, kde spolu so svojím tímom a podporovateľmi očakáva vyhlásenie výsledkov. Myslí si, že pre víťazstvo urobil so svojím tímom všetko, no vie, že „v rukách“ to mali voliči. Nechcel sa pasovať za favorita. „Môže to byť zradné, cítil som však veľkú podporu verejnosti,“ povedal. Je spokojný s tým, akú kampaň viedol. „Chcel som, aby sme tú kampaň poňali transparentne, čisto, aby sme hovorili len veci, ktorým verím, aby bola pre všetkých a trochu aj vtipná. To, si myslím, sa nám podarilo,“ povedal. V prípade, ak nevyhrá, verí, že bude myšlienky svojej kampane rozvíjať s čo najpočetnejším zastúpením Tímu Vallo v mestskom zastupiteľstve (MsZ) Bratislavy.

Dianie v štábe Matúša Valla.

22:05 Voľby prebehli korektne a pokojne, ak sa aj vyskytli problémy, mali výrazne miestny charakter, uviedol v TA3 predseda štátnej volebnej komisie Eduard Bárány.

22:04 Ivo Nesrovnal trávi volebnú noc v štábe v hoteli na staromestskom nábreží Dunaja. Novinárom prisľúbil, že na výsledky si počká spolu s nimi. Čas zatiaľ trávi v salóniku.

22:03 Václav Mika si volebný štáb zriadil v luxusnej reštaurácii na Tyršovom nábreží. Podporiť ho prichádza rodina a priatelia, ktorí mu vyjadrili dôveru aj počas predvolebnej kampane. Prvé krátke vystúpenie prisľúbil krátko po 22.00 hodine. Následne sa pred kamery plánuje postaviť až po zverejnení výsledkov. Novinárom vyhradil priestory mimo hostí. U6 je vo volebnom stábe.

22.01 Priebežné výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí zverejní Štatistický úrad (ŠÚ) SR tradične na webstránke www.volbysr.sk. Objavovať sa začnú postupne od skončenia hlasovania po 22:00. Definitívne výsledky volieb budú zverejnené bezprostredne po schválení Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán, predpokladá sa, že najskôr v nedeľu popoludní.

Po prvý raz bude štatistický úrad priebežne zobrazovať výsledky voľby primátora hlavného mesta Bratislavy a primátora mesta Košice tak, ako budú spočítané a podpísané výsledky hlasovania z jednotlivých okrskov. V približne 10-minútových intervaloch budú známe priebežné informácie o poradí kandidátov a počtoch hlasov. Výsledky v Bratislave sa budú postupne sčítavať zo 401 okrskov a v Košiciach zo 199 okrskov.

V rovnakom 10-minútovom intervale sa postupne budú objavovať výsledky hlasovania o primátoroch ostatných miest a o starostoch obcí, ako aj o starostoch mestských častí. Nebude však známe, kto skončil na 2., 3., 4. a nižšom mieste.

Zvolení poslanci zastupiteľstiev v Bratislave a v Košiciach a v ďalších samosprávach, ktoré požiadali ŠÚ SR o spracovanie výsledkov hlasovania cez Integrovaný volebný informačný systém (IVIS), budú menovite aj s politickou príslušnosťou známi po oficiálnom zverejnení výsledkov štátnou volebnou komisiou. V ostatných mestách a obciach, ktoré nepožiadali ŠÚ SR o spracovanie sčítania cez IVIS, zverejní ŠÚ SR kompletné výsledky s menami a ďalšími údajmi dva – tri dni po voľbách. Pritom o spracovanie výsledkov hlasovania prostredníctvom systému IVIS prejavilo záujem 1 389 obcí, miest alebo mestských častí, čo je približne 47 percent z celkového počtu 2 926 samospráv. Z tohto počtu 579 obcí využíva IVIS komplexne, teda už na spočítavanie výsledku na okrskovej obecnej, respektíve mestskej úrovni. Výsledky volieb sú zo zákona povinné zverejniť jednotlivé obce a mestá na svojich webstránkach, alebo prostredníctvom svojich obvyklých informačných kanálov.

22.00 Volebné miestnosti sa zavreli. Začína sa zratúvanie výssledkov.

Priebeh volieb sme sledovali online

PRIMÁTORI KRAJSKÝCH A OKRESNÝCH MIEST Mesto primátor 2014 primátor 2018 Bánovce nad Bebravou Marián Chovanec, nezávislý Banská Bystrica Ján Nosko, nezávislý Banská Štiavnica Nadežda Babiaková, SMER-SD, SNS, Strana moderného Slovenska Bardejov Boris Hanuščak, SMER-SD Bratislava Ivo Nesrovnal, nezávislý Brezno Tomáš Abel, nezávislý Bytča Miroslav Minárčik, SMER-SD Čadca Milan Gura, SMER-SD, KDH, SNS, SIEŤ, NOVA, SaS, SDKÚ-DS, KDS Detva Ján Šufliarský, nezávislý Dolný Kubín Roman Matejov, nezávislý Dunajská Streda Zoltán Hájos, SMK-MKP Galanta Peter Paška, nezávislý Gelnica Dušan Tomaško, nezávislý Hlohovec Miroslav Kollár, nezávislý Humenné Jana Vaľová, SMER-SD, SZ, SNS, NÁŠ KRAJ, SMS, Robíme to pre deti – SF, HZD, KSS, SDS Ilava Štefan Daško, nezávislý Kežmarok Ján Ferenčák, SMER-SD, KDH, SNS Komárno László Stubendek, nezávislý Košice Richard Raši, SMER-SD Krupina Radoslav Vazan, SMER-SD Kysucké Nové Mesto Ján Hartel, nezávislý Levice Štefan Mišák, SMER-SD, SNS, SZ Levoča Milan Majerský, KDH, SDKÚ-DS, OKS, SIEŤ, NOVA, MOST – HÍD, KDS Liptovský Mikuláš Ján Blcháč, SMER-SD, SNS, SDS, SZ Lučenec Alexandra Pivková, nezávislá Malacky Juraj Říha, nezávislý Martin Andrej Hrnčiar, SIEŤ Medzilaborce Vladislav Višňovský, SMER-SD Michalovce Viliam Zahorčák, SMER-SD, KDH Myjava Pavel Halabrín, nezávislý Námestovo Ján Kadera, SMER-SD, SNS Nitra Jozef Dvonč, SMER-SD, KDH, SNS Nové Mesto nad Váhom Jozef Trstenský, SMER-SD Nové Zámky Otokar Klein, nezávislý Partizánske Jozef Božik, nezávislý Pezinok Oliver Solga, SDKÚ-DS, OKS, SaS, NOVA Piešťany Miloš Tamajka, nezávislý Poltár Pavel Gavalec, SMER-SD, SNS, KSS, SDKÚ-DS, NOVA Poprad Jozef Švagerko, KDH, OĽANO, SDKÚ-DS, SaS, SNS Považská Bystrica Karol Janas, SMER-SD, KDH, SDKÚ-DS Prešov Andrea Turčanová, KDH, SDKÚ-DS, OĽANO, MOST – HÍD, NOVA, OKS Prievidza Katarína Macháčková, SIEŤ Púchov Rastislav Henek, nezávislý Revúca Eva Cireňová, SMER-SD, SNS, KDH Rimavská Sobota Jozef Šimko, nezávislý Rožňava Pavol Burdiga, MOST – HÍD Ružomberok Igor Čombor, nezávislý Sabinov Peter Molčan, SMER-SD, SNS, KDH Senec Karol Kvál, nezávislý Senica Branislav Grimm, nezávislý Skalica Ľudovít Barát, nezávislý Snina Štefan Milovčík, nezávislý Sobrance Pavol Džurina, nezávislý Spišská Nová Ves Ján Volný, SMER-SD Stará Ľubovňa Ľuboš Tomko, nezávislý Stropkov Ondrej Brendza, nezávislý Svidník Ján Holodňák, nezávislý Šaľa Jozef Belický, nezávislý Topoľčany Peter Baláž, SMER-SD, SZ Trenčín Richard Rybníček, nezávislý Trnava Peter Bročka, nezávislý Turčianske Teplice Štefan Škultéty, SDKÚ-DS, KDH, NOVA, SIEŤ Trebišov Marek Čižmár, nezávislý Tvrdošín Ivan Šaško, nezávislý Veľký Krtíš Dalibor Surkoš, SMER-SD, KDH Vranov nad Topľou Ján Ragan, nezávislý Zlaté Moravce Serafína Ostrihoňová, nezávislá Zvolen Lenka Balkovičová, nezávislá Žarnovica Kamil Danko, SMER-SD Žiar nad Hronom Peter Antal, nezávislý Žilina Igor Choma, SMER-SD

BRATISLAVA – MESTSKÉ ČASTI – starosta 2014 starosta 2018 STARÉ MESTO Radoslav Števčík nezávislý PETRŽALKA Vladimír Bajan, nezávislý NOVÉ MESTO Rudolf Kusý, nezávislý RUŽINOV Dušan Pekár, KDH, OĽaNO, NOVA, Zmena zdola DÚ, SMK-MKP, OKS RAČA Peter Pilinský, Strana zelených, KDH, Most-Híd, NOVA, Sieť KARLOVA VES Dana Čahojová, nezávislá DÚBRAVKA Martin Zaťovič, SDKÚ-DS, KDH, SaS, NOVA, Most-Híd a OKS, Sieť, Strana zelených, Európska demokratická strana VRAKUŇA Martin Kuruc, nezávislý ČUNOVO Gabriela Ferenčáková, Most-Híd, Sieť, SDKÚ-DS, Strana zelených, SaS, OKS, KDH ZÁHORSKÁ BYSTRICA Jozef Krúpa, SDKÚ-DS, KDH, NOVA, SaS, Most-Híd, Sieť DEVÍN Ľubica Kolková, Sieť, Most-Híd, SDKÚ-DS, SaS, KDH PODUNAJSKÉ BISKUPICE Alžbeta Ožvaldová, Sieť, SDKÚ-DS, SaS, Most-Híd, SMK-MKP, KDH, NOVA, Smer-SD VAJNORY Ján Mrva, nezávislý JAROVCE Pavel Škodler, nezávislý RUSOVCE Dušan Antoš, nezávislý DEVÍNSKA NOVÁ VES Milan Jambor, Sieť, SDKÚ-DS, SaS, Most-Híd LAMAČ Peter Šramko, KDH, SDKÚ, SaS, NOVA, OĽaNO, OKS, Sieť