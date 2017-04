Podniky v centre Bratislavy budú otvorené po novom

Poslanci zmenu schválili až na tretí raz. Za návrh hlasovalo 14 poslancov, proti bol jeden a zdržali sa štyria. Celkom spokojní však nie je nikto. Ani obyvatelia centra mesta, ktorí sa sťažujú na hluk z prevádzok a ich opitých hostí, ani podnikatelia, ktorí si bránia svoje živobytie. Podnikatelia musia do polovice mája nahlásiť druh svojej prevádzky, môže ich byť však viac. Všetci prevádzkovatelia tiež musia mať posudok od odborníka, že ich podnik spĺňa podmienky merateľnosti hluku v čase nočného pokoja na území Starého Mesta.

Čo prináša nové nariadenie reštaurácia, kaviareň a cukráreň: od pondelka do nedele od 7:00 do polnoci

od pondelka do nedele od 7:00 do polnoci nočný bar, diskotéka, klub: od nedele do stredy od 10:00 do 01.00 hod., štvrtok, piatok a sobota do 04.00 hod.

od nedele do stredy od 10:00 do 01.00 hod., štvrtok, piatok a sobota do 04.00 hod. vináreň, piváreň: od nedele do stredy od 7:00 do polnoci, štvrtok, piatok a sobota do 01.00 hod.

od nedele do stredy od 7:00 do polnoci, štvrtok, piatok a sobota do 01.00 hod. predaj cez okienko: od 6:00 do 2.00 hod

od 6:00 do 2.00 hod obchod: od pondelka do nedele nonstop

od pondelka do nedele nonstop terasy: od pondelka do nedele od 8:00 do 22:00 hod.

Zástupca občanov Karol Hederling spokojný nie je. „Prevádzkové doby sú dlhé a skutočne sa opomína to, že hluk nerobia iba samotné prevádzky, ale najmä podgurážení ľudia, ktorí potom chodia po ulici. Na jednej strane chcem odstrániť neporiadok z ulíc a na druhej strane nechávame možnosť predávať alkohol celú noc v nonstop prevádzkach, obchodoch. Takže tí, ktorí budú mať záujem si ho vždy budú mať kde kúpiť,“ reagoval na hlasovanie poslancov aj rozhodnutie ponechať obchody, kde sa predáva aj alkohol, otvorené nonstop.

Spokojná nie je ani mestská poslankyňa a predsedníčka Komisie cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce hlavného mesta Soňa Svoreňová. Z pohľadu cestovného ruchu je podľa nej tento návrh veľmi nešťastný. „Vymedzujeme dobu predaja na štvrtok, piatok a sobotu, ale nezabúdajme, že turista chodí, najmä v letnom období, počas celého týždňa a takisto platí daň z ubytovania a prináša peniaze do mestskej ekonomiky každý deň v týždni a myslím si, že by mali byť vyhradené priestory, kde prevádzky nikoho nerušia, čo sú najmä podzemné prevádzky, kde by sa mohli turisti zabaviť,“ povedala Svoreňová. Podľa nej je konkurencia v cestovnom ruchu veľmi silná a centrum Bratislavy týmto nariadením stráca oproti Budapešti či Viedni.

„Pokiaľ sú moje informácie správne, tak vo Viedni platí, že prevádzkovú dobu si každý určuje sám a v prípade porušenia nočného pokoja, v prípade, že je prevádzke nameraná viackrát vyššia hladina hluku ako je prípustná, na nejakú dobu sa mu obmedzujú otváracie hodiny,“ dodala poslankyňa. Slovenská legislatíva však samosprávam takúto možnosť nedáva.

Jozef Gális zo Združenia kaviarnikov nevedel upresniť, či sa obrátia na právnika, keďže nariadenie prešlo s viacerými pozmeňovacími návrhmi a je potrebné ho podľa neho opäť analyzovať. „To, čo bolo pôvodne predkladané obsahuje určitý konsenzus, aj keď nie sme s tým úplne stotožnení, ale dá sa aspoň slušne podnikať,“ uviedol.

Za nezmysel označil rozdiel v otváracích hodinách medzi víkendom a týždňom. Podľa jeho slov ak raz prevádzka spĺňa podmienky a je dostatočne zabezpečená proti hluku, ktorý spôsobuje podnik plný ľudí počas víkendu, iste by zvládol aj oveľa menší počet návštevníkov cez týždeň.

„Je fajn, že konečne po dvoch rokoch sa rozhodli niečo prijať, ale zároveň je veľmi dôležité povedať, že tie dva roky Staré Mesto úspešne sankcionovalo všetkých prevádzkovateľov, čo nepokladáme za férové,“ dodal Gális.