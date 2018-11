Aktivisti Greenpeace vyliezli na vežu v Novákoch, žiadajú koniec 'doby uhoľnej'

Aktivisti z Greenpeace chceli na vežu vyvesiť veľký transparent s nápisom „skončite dobu uhoľnú“, to sa im však kvôli poveternostným podmienkam a bezpečnosti nepodarilo. V rukách tak držali len malé transparenty. „Pokračujúcu ťažbu a spaľovanie nedávno odobrila oficiálne návrhom slovenská vláda pod vedením ministerstva hospodárstva a v spolupráci s firmou HBP. Podľa Greenpeace skončiť dobu uhoľnú znamená nechať uhlie v zemi a skončiť jeho spaľovanie,“ vyhlásila Júlia Sokolovičová z organizácie.

Mimovládna organizácia si podľa nej myslí, že nadišiel čas, aby vláda SR prestala riešiť rozpočet jednej firmy a zamerala sa na také riešenie a taký koniec uhlia na Slovensku, ktorý šetrí ľudské zdravie a životné prostredie, pretože Slovensko má na viac.

Na ťažobnú vežu v areáli Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) v Novákoch vyliezlo 12 aktivistov z Greenpeace Slovensko o 6.00 h, pričom tam plánujú zostať asi do 16.00 h. Ešte ráno do areálu postupne prišli vozidlá polície, záchranárov, banskej záchrannej služby i hasičov.

Minister hospodárstva Peter Žiga (Smer) už avizoval, že všeobecný hospodársky záujem (VHZ), ktorý momentálne platí do roku 2030 a v zmysle ktorého štát dotuje výrobu elektriny z hnedého uhlia, by sa mal skrátiť do roku 2023. „Domnievame sa, že je to aj dátum, ku ktorému by sa dal urobiť celý útlm energetického uhlia na Slovensku. Jednoducho preto, že elektrina a teplo z uhlia majú na Slovensku úplne najmenší podiel na energetickom mixe zo všetkých zemí strednej Európy,“ ozrejmila Sokolovičová.

Drahšia cena elektriny

Aj HBP upozorňujú, že cena elektriny z obnoviteľných zdrojov má byť drahšia ako tá z uhlia. „Je ťažké porovnávať ceny elektriny z obnoviteľných zdrojov a uhlia, pretože na Slovensku predsa neexistujú trhové podmienky. Elektrina z uhlia sa riadi VHZ, ktorý prikazuje elektrinu vyrábať v konkrétnom objeme za konkrétnu cenu,“ tvrdí Sokolovičová.

Materiál týkajúci sa problematiky transformácie hornej Nitry, ktorý minulý týždeň predložil do medzirezortného pripomienkovacieho konania Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, podľa nej vypracoval úrad zrejme v spolupráci s HBP. „Je to materiál, ktorý obsahuje harmonogram zatvárania baní s tým však, že uhlie sa má vyťažiť všetko, ale rýchlejšie. A to len o tri roky rýchlejšie, než bol pôvodný plán ťažby. Nerieši to všetko hnedé uhlie na Slovensku, len bane, ktoré sú otvorené v regióne hornej Nitry. Dokument nespomína otázku 12. ťažobného poľa a taktiež sa netýka bane Čáry, ktorá má byť ďalej otvorená. Slovensko by ušetrilo najviac, ak by prešlo na ukončenie ťažby a spaľovania uhlia a nahradilo ho obnoviteľnými zdrojmi. Čím rýchlejšie, tým lacnejšie to vyjde,“ dodala.