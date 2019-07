Hlavné mesto vyčlenilo 50-tisíc eur na nápady občanov

Hlavné mesto umožnilo obyvateľom navrhnúť projekty financované z Občianskeho rozpočtu, pre ktorý vyhradili čiastku 50-tisíc eur. Návrhy môžu Bratislavčania posielať e-mailom na adresu burza.napadov@bratislava.sk alebo písomne do podateľne magistrátu do 31. augusta v kategóriách doprava a komunikácie, životné prostredie, kultúra, šport a sociálne veci. Uviedol to dnes v tlačovej správe hovorca Bratislavy Peter Bubla.