Vianočné trhy tento rok v hlavnom meste nebudú

„Ak by aj druhá vlna pandémie začala ustupovať a protiepidemické opatrenia sa postupne zjemňovali, je jasné, že do konca novembra, keď vianočné trhy tradične otvárame, sa situácia nezmení natoľko, aby bolo opäť možné organizovať podujatia, na ktorých sa v relatívne blízkom kontakte stretávajú tisíce obyvateľov a návštevníkov,“ zdôvodnilo svoje rozhodnutie hlavné mesto. Magistrát však avizuje, že aj napriek tomu plánuje priniesť do ulíc Bratislavy vianočnú atmosféru bezpečným spôsobom a pri opatreniach, ktoré vtedy budú platiť.

Vianočné trhy v centre Bratislavy sa konajú aj na Hviezdoslavovom námestí. Organizuje ich mestská časť Staré Mesto. Miestny úrad pre TASR v stredu uviedol, že si chce ešte počkať na konkrétne znenie opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, respektíve Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave. „Podľa toho sa definitívne rozhodneme,“ uviedol hovorca Starého Mesta Matej Števove.

Vianočné trhy v centre Bratislavy každoročne prilákajú tisíce domácich i zahraničných návštevníkov. Zvyčajne trvajú mesiac, zhruba od konca novembra do Vianoc.