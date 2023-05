Polícia pátra po totožnosti osôb v súvislosti s požiarom v Bratislave. Zničil centrum opätovného použitia vecí

Neznámy páchateľ podľa doposiaľ zistených informácií nezisteným spôsobom spôsobil požiar plastového kontajnera umiestneného v blízkosti centra opätovného použitia vecí. „Týmto konaním neznámy páchateľ spôsobil celkovú škodu vo výške 600 000 eur,“ informovali policajti.

Polícia žiada obyvateľov, aby akékoľvek poznatky, ktoré by viedli k zisteniu totožnosti osôb vo videu zverejnenom na ich sociálnej sieti, oznámili na čísle 158. Urobiť tak môžu aj osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo prostredníctvom sociálnej siete.

Čítajte viac Nezahodiť, znova použiť. V Bratislave otvorili KOLO, centrum opätovného použitia

Dnes otvorili pred prevádzkou dočasné zberné miesto. Spoločnosť OLO – Odvoz a likvidácia odpadu o tom informuje na sociálnej sieti. „Kým sa nám podarí postaviť KOLO po požiari opäť na nohy, pomôžte nám vyzbierať nepotrebné, no stále funkčné veci, ktorými ho neskôr naplníme," uvádza spoločnosť.

Dočasným zberným miestom je veľkokapacitný kontajner na Pestovateľskej 13, ktorý bude k dispozícii v štandardných otváracích hodinách KOLO. Tie sú od utorka do piatka od 10:00 do 18:00 a cez víkendy od 10:00 do 17:00. Zoznam predmetov, ktoré je možné do centra priniesť, je zverejnený na stránke www.olo.sk/kolo. Predpokladané opätovné otvorenie Bratislavského centra opätovného použitia KOLO je 15. júla.