Andor Šándor: Cieľom džihádistov je zabiť čo najviac ľudí

Myslíte si, že došlo k podceneniu bezpečnostných opatrení?

To je ťažká otázka, Vyšetrovanie je v začiatkoch. Útok sa stal po skončení koncertu na ľudí, ktorí odchádzali. To znamená, že útočník asi nebol v tom priestore za bezpečnostnými kontrolami. Asi ťažko môžeme povedať, že zlyhali bezpečnostné opatrenia.

Výbuch sa stal mimo koncertnej sály vo verejnom priestore haly. Ako je možné, že sa tam dokázal útočník dostať aj s výbušninou?

Je to ako na letisku v odletovej hale. Je tam veľa ľudí a tiež tam nie sú bezpečnostné kontroly, tie sa asi budú zavádzať. Problém je, že bezpečnostné kontroly sa musia niekde skončiť a za prvou a poslednou kontrolou sa bude vždy vytvárať zhluk ľudí, ktorí môžu byť napadnutí.

Útok spôsobil samovražedný atentátnik. Dá sa vôbec predísť takémuto typu atentátov, ak ide o osamelých vlkov?

Pokiaľ ten človek k výrobe výbušniny kúpi komponenty voľne prístupné na trhu a pokiaľ o svojich plánoch nikde nekomunikuje, tam je prevencia takmer nulová.

Medzi obeťami sú aj deti. Vidíte zámer v tom, že si útočník vybral koncert, kde bolo veľa mladých ľudí?

Nevidel som mu do hlavy, či mal taký zámer. Treba povedať, že džihádisti majú jeden z hlavných cieľov, a to je zabiť čo najviac ľudí.

V poslednej dobe boli útoky skôr v Nemecku a vo Francúzsku. Vyhýbali sa Británii preto, že tamojšie tajnej služby boli efektívnejšie v odhaľovaní bezpečnostných hrozieb?

Nepovedal by som, že sa Británii vyhýbali, boli tam nejaké malé útoky. Nemyslím si, že Británia z hľadiska vnútropolitickej, zahraničnopoli­tickej orientácie je v rozdielnej situácii ako Nemecko alebo Francúzsko. Skôr ide o to, že útok v Británii sa teraz podaril.

V júni čakajú Britániu parlamentné voľby. Môže tento teroristický čin zvýšiť podporu strán, ktoré kladú dôraz na obmedzenie imigrácie do krajiny a zvýšiť tiež podporu pre extrémistické politické sily?

Nemyslím si, že by napríklad euroskeptická strana UKIP mala na tom nejako profitovať. Na parlamentné voľby bude mať táto udalosť minimálny vplyv.

Ide letné obdobie, keď sa konajú hudobné festivaly a rôzne hromadné kultúrne podujatia. Je každá takáto akcia potenciálnym rizikom?

Samozrejme, že môže byť potenciálnym rizikom. Ide o tzv. mäkké ciele, ktoré sú veľmi lákavé k uskutočneniu teroristického útoku. Možnosť zaistiť takéto akcie stopercentne je naozaj zložité a ťažké. Každý takýto podnik bude vždy veľmi problematický.

Vlakové a autobusové stanice sú tiež často plné ľudí. Blíži sa Európa k situácii, že aj na nich bude musieť každý cestujúci prejsť bezpečnostným rá­mom?

Nie som si istý, že každý a všade bude musieť takýmto rámom prejsť. Určite počet miest, kde sa takéto zavedú, sa môže rozšíriť, ale že by to bolo opatrenie, ktoré by sa urobilo v Česku alebo na Slovensku, si nemyslím. Záleží, ako sa bude vyvíjať situácia s teroristickými útokmi.

Má si spoločnosť zvyknúť na to, že terorizmus je už súčasťou bežného života?

Nechcel by som to stavať fatalisticky. Pokiaľ však nebudeme riešiť príčiny, tak, bohužiaľ, terorizmus bude asi súčasťou každodenného života. Teroristické útoky boli, sú a aj budú. V 70-tych a 80-tych rokoch ich bolo dokonca viac ako teraz. Akurát ich páchal niekto iný, nemali takú publicitu. Takmer každá krajina s tým mala v minulosti problém. Dnes je terorizmus absolútne globalizovaný, to znamená, že páchateľ je spoločný, je to islamistický terorizmus.