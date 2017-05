Trump nie je pre Merkelovú dôveryhodný partner, viac s ním nepočíta

Na priateľstvo medzi Trumpom a Merkelovou to nevyzerá. Podľa amerických médií sa USA uberajú diametrálne iným smerom ako Európa.

Na priateľstvo medzi Trumpom a Merkelovou to nevyzerá. Podľa amerických médií sa USA uberajú diametrálne iným smerom ako Európa. Autor: SITA , Evan Vucci

Tak hodnotia kancelárkin postoj po stretnutí s Trumpom, s ktorým minulý týždeň rokovala na summitoch NATO i skupiny siedmich globálnych ekonomík G7, vplyvné americké médiá ako The New York Times a The Washington Post.

Denník The Washington Post označil slová Merkelovej, ktorú považuje za faktickú vodkyňu Európy, za zatiaľ vôbec najtvrdšie hodnotenie Trumpovej historicky prvej návštevy európskeho kontinentu v úlohe prezidenta USA. Denník poznamenal, že hoci kancelárka ani raz v kritickom príhovore nezmienila Trumpove meno, nie je pochýb o tom, že práve na amerického prezidenta jej slová mierila.

„Časy, v ktorých sme sa mohli plne spoliehať na ostatných, takpovediac skončili,“ citoval The New York Times prejav Merkelovej s jej dodatkom, že k tomuto názoru „dospela v posledných dňoch“. A práve v uplynulom týždni sa s Trumpom stretla v Bruseli na summite NATO a potom v Taliansku na vrcholnej schôdzke predstaviteľov G7.

„Tvrdý komentár Merkelovej je možným zemetrasením v transatlantických vzťahoch. S klesajúcou ochotou USA zasahovať v zámorí sa Nemecko v partnerstve s Francúzskom stáva dominantnou silou,“ napísal The New York Times. Ten zároveň dodal, že nový francúzsky prezident Emmanuel Macrona už jasne ukázal, že chce s Nemeckom spolupracovať.

The New York Times si takisto všimol, že Merkelová si stále viac zvyká na fakt, že Británia opúšťa Európsku úniu, čo je tiež jeden z dôvodov, prečo kancelárka vyzvala, aby Európa vzala osud do svojich rúk.

„Zdá sa to byť koniec éry, keď Spojené štáty udávali krok a Európa kráčala v ich stopách,“ vyhlásil niekdajší americký vyslanec pri NATO Ivo Daalder. „Dnes Spojené štáty mieria v kľúčových záležitostiach smerom, ktorý sa zdá úplne opačný s tým, kam smeruje Európa. Vyhlásenie Merkelovej je uznaním tejto novej skutočnosti,“ do­dal.

Komentári na sociálnych sieťach podľa DPA upozorňujú na to, že kancelárka nezvyčajne otvorene hovorila na predvolebnom zhromaždení v pivnom stane, takže akékoľvek vyvodzovanie novej podoby transatlantických vzťahov z jej slov by bolo len neprimeraným nafukovaním kampaňovej rétoriky.