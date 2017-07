Kancelár Kern Poľsku a Maďarsku: Kto nedodržiava pravidlá, nemôže prijímať peniaze z únie

Rakúsky kancelár Christian Kern pohrozil Poľsku a Maďarsku krátením úniových prostriedkov, ak nebudú dodržiavať pravidlá Európskej únie. Rovnako neprijateľné je však podľa neho odmietanie relokácie utečencov, povedal nemeckému denníku Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Ostro sa Kern vo dnes zverejnenom rozhovore vyslovil aj za prerušenie rozhovorov s Tureckom o vstupe do EÚ a súvisiacej pomoci. Európska únia by podľa neho nikdy nestrávila ekonomický dopad pričlenenia Turecka.

„Dňom D bude budúci rozpočet,“ pohrozil Poľsku a Maďarsku politik, ktorý je zároveň predsedom Sociálnodemokra­tickej strany Rakúska (SPÖ). „Kto nedodržiava pravidlá, nemôže byť čistým príjemcom vo výške 14 alebo šiestich miliárd eur, ako sú Poľsko a Maďarsko,“ vyhlásil šéf rakúskej vlády s tým, že Nemci alebo Rakúšania sa na takých nákladoch nebudú chcieť podieľať.

Európska komisia dala v stredu Poľsku mesiac na to, aby začalo uvádzať do súladu s právom únie kontroverznú justičnú reformu v krajine. Inak krajine hrozí začatie procedúry, ktorá môže viesť až k odňatiu hlasovacích práv Poľska v EÚ.

Máme v dome podpaľačov

Kern síce uvítal, že poľský prezident Andrzej Duda „na nátlak občianskej spoločnosti“ odmietol podpísať časť kontroverznej reformy justície. „Máme ale naďalej problém, že s Poľskom a Maďarskom tu máme dve krajiny, ktoré prejavujú len veľmi vlažnú ochotu dodržiavať európske pravidlá. Aj v otázke prerozdeľovania utečencov vidíme, že sa na tom vôbec nezúčastňuje,“ upozornil Kern na druhý problém. To je podľa neho rovnako neprijateľné ako tvrdenie, že v EÚ je neliberálna demokracia a neliberálny spoločenský model.

„Demokracia musí vždy spočívať na liberálnosti a pluralite. My máme v dome podpaľačov. Som rád, že Európska komisia tu úplne rozhodne povedala nie,“ povedal rakúsky kancelár.

Kern už v marci žiadal citeľné krátenie úniových prostriedkov pre štáty, ktoré naďalej odmietajú prijímanie utečencov.

Prerozdeľovanie utečencov na základe kvót odmietajú okrem iných krajiny visegrádskej skupiny (V4). Česko s Poľskom a Maďarskom čelí konaniu Európskej komisie pre to, že nedodržiava svoje povinnosti v súvislosti s programom prerozdeľovania. V utorok dala EK krajinám mesiac na reakciu, inak vec môže skončiť žalobou na úniovom súde.

Dve možnosti vývoja vo Varšave a Budapešti

S poukázaním na nacionálno-konzervatívnu vládu vo Varšave a Budapešti Kern vidí dve možnosti vývoja. „Prvou možnosťou je, že budú tieto režimy alebo vlády odstránené vo voľbách – potom sa problém vyrieši. Vzhľadom na to, čo sa práve deje s opozíciou a slobodou tlače, tú nemusíme mať žiadne prehnané nádeje,“ poznamenal Kern. Preto sa podľa neho ponúka otázka, ako tieto krajiny prinútiť k tomu, aby sa opäť zapojili do „spoločnej európskej politiky“. Ako páka tu podľa neho prichádzajú práve transfery v rámci EÚ.

Turecko prekročilo všetky červené línie

Rakúsky kancelár tiež potvrdil nekompromisný postoj svojej krajiny voči prípadnému členstvu Turecka v EÚ. Podľa Kerna musí byť legitímne povedať: „Jednoducho nie ste kandidátom na členstvo.“

Rakúsko patrí medzi najostrejších kritikov Ankary v dvadsaťosmičke a presadzuje zmrazenie rozhovorov o členstve s Tureckom.

„Z čisto ekonomických dôvodov by Európa nikdy v živote nemohla stráviť pripojenie Turecka. Ako by to malo fungovať?“ vyhlásil rakúsky politik. Turecko podľa neho „prekročilo takmer všetky červené línie“ v otázkach, ako je zaobchádzanie s bojovníkmi za ľudské práva, novinármi alebo opozičnými poslancami.