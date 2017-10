Rakúsko podľa víťaza volieb Kurza nechce do Visegrádskej štvorky

Fico: V4 je silná značka

To, že sa po rakúskych voľbách objavujú úvahy o rozširovaní Visegrádskej švorky (V4), svedčí podľa premiéra Roberta Fica o sile tejto regionálnej skupiny. „Ak sú diskusie, či by sa V4 nemala rozširovať, tak to len ukazuje na to, že ideme správnou cestou,“ povedal pred zasadnutím Európskej rady v Bruseli Fico na otázku, čo na úvahy o rozširovaní V4 hovorí.

Pripomenul, že už existuje dobre etablovaný formát V4+, keď sa lídri Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska stretnú s lídrom inej krajiny, a ako dodal „bolo by veľmi zlé originálnu značku teraz posúvať, lebo V5 nie je V4“. Záujem patriť do visegrádu prejavil šéf rakúskej strany slobodných Heinz-Christian Strache.

Lídri V4 sa vo formáte V4+ stretli napríklad s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Al Sísím, izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom či nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Ako premiér povedal, po stredajšom stretnutí s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom padol zo strany komisie návrh stretávať sa v tomto formáte častejšie na úrovni lídrov, ale aj šerpov.