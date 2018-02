Kim na olympiáde? Na hokeji sa zjavil diktátorov imitátor, zatkla ho polícia

Podľa svetových agentúr Kimov imitátor, ktorý sa všetkým predstavoval len ako „Howard z Austrálie“, sa popod sektorom so severokórejskými fanúšikmi prešiel iba raz, načo ho usporiadatelia usadili na jeho miesto. Neskôr za ním prišla bezpečnostná služba a vyviedla ho z arény.

Juhokórejská polícia zatiaľ nevysvetlila, prečo bolo potrebné austrálskeho fanúšika zatknúť.

„Takto ja predsa vyzerám,“ snažil sa Howard vysvetľovať policajtom, že neurobil nič zlé. Oblečený mal podľa vzoru severokórejského diktátora dlhý čierny kabát, na tvári slnečné okuliare a na hlave charakteristický Kimov účes.

Spoločný tím oboch Kóreí, ktorý pozostáva z 23 juhokórejských a dvanástich severokórejských hokejistiek, nakoniec podľahol Japonsku 1:4. Už predtým prehral zhodne 0:8 so Švajčiarskom aj so Švédskom, skončil teda na poslednom štvrtom mieste v základnej skupine B a do play-off nepostupuje.