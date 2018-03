Dopravná nehoda v Turecku si vyžiadala životy 17 migrantov, 36 sa zranilo

WA 24 Igdir - Najmenej 17 osôb, prevažne však migrantov, zahynulo pri dopravnej nehode v tureckej provincii Igdir na východe krajiny; ďalších 36 osôb utrpelo zranenia. Oznámil to v piatok 30. marca 2018 guvernér provincie Enver Ünlü. Malá dodávka preplnená migrantami vrazila vo štvrtok večer miestneho času do osvetlenia pri ceste a vznietila sa. Niektoré osoby zomreli v dôsledku nárazu. Ostatní migranti vybehli po nehode v panike von z vozidla na cestu, kde do nich narazila ďalšia malá dodávka s migrantami. Na snímke záchranné zložky zasahujú na mieste dopravnej nehody, ku ktorej došlo pri meste Igdir na severovýchode Turecka, 29. marca 2018. Autor: TASR/AP , Suat Deniz