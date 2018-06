KĽDR podľa Trumpa už nie je jadrovou hrozbou pre USA

Prezident USA máva do fotoaparátu popri tom, ako sa prechádza s vodcom KĽDR Kim Čong-unom v hotelovom areáli po pracovnom obede.

Jadrové nebezpečenstvo zo strany KĽDR pominulo, ľudia teraz môžu pokojne spať. Po návrate do Washingtonu zo summitu so severokórejským vodcom Kim Čong-unom to na twitteri napísal americký prezident Donald Trump. Trump sa s Kimom v utorok v Singapure dohodli, že KĽDR sa vzdá jadrového arzenálu, za čo dostane od USA bezpečnostné záruky.