Napriek kritike poľská vládna strana kraľuje prieskumom

Keby sa voľby v Poľsku konali už teraz, vládnuca konzervatívna strana Právo a spravodlivosť (PiS) by získala viac hlasov, ako všetky ostatné strany dohromady. Vyplýva to z prieskumu strediska CBOS, o ktorom informoval denník Dziennik. Nový parlament budú Poliaci voliť budúci rok.

Keby sa však voľby konali už začiatkom júna, PiS by získala 43 percent hlasov. Hlavná opozičná strana, Občianska platforma, by dostala 17 percent, protisystémové hnutie Kukiz'15 – osem percent a ďalšia opozičná strana Moderní by sa s piatimi percentami len tesne prehupla cez hranicu zvoliteľnosti do parlamentu.

Ostatné strany by volebný prah neprekonali, vrátane postkomunistickej ľavice, roľníckej Poľskej ľudovej strany či krajne pravicového zoskupenia Janusza Korwin-Mikkeho.

Podpora pre PiS oproti májovému prieskumu stúpla o tri percentuálne body. Celkovo 14 percent opýtaných, ktorí boli odhodlaní ísť k urnám, sa však ešte nerozhodlo, za koho budú hlasovať.

PiS čelí kritike opozície a Bruselu najmä za súdnu reformu, hroziacu podľa oponentov tým, že vláda získa kontrolu nad súdmi. PiS tvrdí, že účelom je zefektívniť prácu súdov, aby sa ľudia mohli dovolať spravodlivosti, a zbaviť justíciu sudcov z komunistickej éry. Priazeň voličov si však strana získava predovšetkým sociálnou politikou, napríklad štedrými prídavkami na deti.