USA odštartovali kampaň, ktorou chcú diskreditovať iránske vedenie

Spojené štáty štartujú kampaň, ktorá má za cieľ znedôveryhodniť iránske vedenie. Zámerom je vyvolať nepokoje, prinútiť Teherán ukončiť jadrový program a prestať podporovať radikálov. Agentúre Reuters to oznámili zdroje z amerických oficiálnych kruhov oboznámené so situáciou. Iránsky prezident Hasan Rúhání do USA odkázal, že "Amerika by mala vedieť, že vojna s Iránom je matkou všetkých vojen".