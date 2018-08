Malta odmietla taliansku loď so 177 migrantmi, tá čaká na inštrukcie

Loď talianskej pobrežnej stráže Diciotti so 177 migrantmi na palube sa v piatok dostala do podobnej situácie ako nedávno plavidlá humanitárnych organizácií. Po záchrannej operácii, ktorá sa podľa Ríma uskutočnila vo vodách Malty, ju ostrovný štát odmietol prijať.

Podľa maltskej vlády nebol zásah nutný a loď by mala zakotviť na ostrove Lampedusa. Taliansky minister vnútra Matteo Salvini z protiimigračnej strany Liga to ale zakázal, napísal na svojom webe denník La Repubblica.

Na palubu vzali 190 migrantov

Loď Diciotti vzala v noci na štvrtok na svoju palubu celkom 190 migrantov, z ktorých 13 bolo prevezených do bezpečia iným plavidlom pre potrebu lekárskej starostlivosti. Podľa Talianov mal čln smerujúci k európskym brehom pokazený motor a naberal vodu. Salvini maltské námorníctvo obvinil, že utečencom neposkytlo pomoc a snažilo sa čln „odprevadiť“ do talianskych vôd.

„Bol to neopodstatnený zásah na otvorenom mori, bez akéhokoľvek prvku nebezpečenstva. Vaše tvrdenia, podľa ktorých vás migranti kontaktovali, aby vás informovali, že sú v ohrození, nie sú pravdivé,“ reagovala maltská vláda. „Neboli v nebezpečenstve a nepožadovali asistenciu, ale chceli pokračovať v ceste. Neexistuje žiadny právny základ pre nárok na zakotvenie na Malte. Lampedusa je bližšie,“ citovala komuniké Valetty La Repubblica.

Vylodenie na Lampeduse Salvini vylučuje

Vylodenie na Lampeduse ale minister Salvini vylučuje a loď Diciotti tak podľa talianskych médií čaká v Stredozemnom mori na ďalšie inštrukcie. Salvini vo štvrtok uviedol, že o záchrannej operácii nebol jeho rezort ihneď informovaný, čo je teraz predmetom interného vyšetrovania. La Repubblica podotýka, že pobrežná stráž v Taliansku spadá do kompetencie ministerstva dopravy a infraštruktúry. To zatiaľ kauzu nekomentovalo.

K situácii medzi Maltou a Talianskom sa v piatok vyjadrila Európska komisia, ktorá je podľa hovorkyne Tove Ernstovej pripravená podporiť rýchle vyriešenie situácie. „Sledujeme vývoj veľmi pozorne,“ povedala Ernstová. Dodala však, že nemá informácie o komunikácii medzi EK a členskými krajinami týkajúce sa prípadného prerozdelenia migrantov.

Zrejme sa teda zatiaľ nerysuje dohoda podobná tej, ktorá v stredu umožnila po niekoľkých dňoch čakania lodi Aquarius zakotviť na Malte aj so 141 migrantmi. Tieto osoby a ďalších 114 migrantov si má Malta rozdeliť so Španielskom, Francúzskom, Nemeckom, Portugalskom, Talianskom a Luxemburskom. Vývoj okolo lode Diciotti by ale podľa zdrojov talianskych médií mohol účasť Ríma na pláne ohroziť.