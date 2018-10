Budú Belfast a Dublin po brexite v rozličných časových pásmach?

Írska vláda plánuje verejnú diskusiu o návrhu Európskej únie ukončiť posúvanie času o jednu hodinu na jar a na jeseň. Ak totiž navrhovaná zmena prejde, mohlo by to spôsobiť, že Severné Írsko ako súčasť Spojeného kráľovstva a Írska republika by sa sedem mesiacov do roka nachádzali v rozličných časových pásmach.