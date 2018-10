Štart lode Sojuz MS-10 zlyhal, posádka núdzovo pristála

Štart lode Sojuz MS-10 s dvoma novými členmi posádky Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) sa pre zlyhanie nosnej rakety Sojuz nepodaril. Loď núdzovo pristála v Kazachstane a jej posádka je v poriadku. Ruský kozmonaut Alexej Ovčinin a americký astronaut Nick Hague komunikujú so záchranármi.

Na miesto pristátia 25 kilometrov východne od letiska mesta Džezkazgan podľa agentúry TASS vyrazili ruské vojenské vrtuľníky. Pri module by mali pristáť okolo 13:00 SELČ. Na mieste je už skupina výsadkárov, ktorých tam dopravilo lietadlo AN-26.

Agentúra RIA-Novosti napísala, že po nevydarenom štarte pozastavili všetky ruské pilotované lety do vesmíru. Rusko pritom zatiaľ zabezpečuje všetku dopravu posádok na ISS a späť na Zem. Na budúci rok plánujú testovacie lety americké súkromné spoločnosti.

Ruský, respektíve sovietsky vesmírny program zažil veľké problémy pri štarte rakety s ľudskou posádkou pred 35 rokmi, v septembri 1983. Vtedy necelú minútu pred vypustením lode Sojuz T-10–1, ktorá mala zamieriť k orbitálnej stanici Saljut 7, začala hrieť nosná raketa. Kozmonauti Vladimir Titov a Gennadij Strekalov prežili vďaka záchranného systému, ktorý kabínu s nimi vyniesol do výšky jedného kilometra, aby po piatich minútach dosadla štyri kilometre od horiacej rakety.

Štart rakety Sojuz MS-10 z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane. Americký astronaut Nick Hague a ruský kozmonaut Alexej Ovčinin odlietali z kozmodrómu Bajkonur na šesťmesačnú misiu na Medzinárodnú vesmírnu stanicu. Autor: TASR/AP, Dmitrij Lovetsky

Sojuz MS-10 mal pri ISS pristáť po skrátenom šesťhodinovom lete o 16:44 SELČ. Na stanici je teraz trojčlenná posádka, ktorú tvorí Rus Sergej Prokopjev, Američanka Serena Chancellorová a Nemec Alexander Gerst.

Na ISS mierili len dvaja noví členovia posádky. Voľné zostalo jedno miesto vyhradené pre ruského kozmonauta, ktorý má mať na starosti plánovanie pripojení nového ruského modulu Nauka. Dátum vypustenia modulu sa však opäť odložil.

Ovčinin mal byť vo vesmíre po druhý raz. Pri svojej prvej výprave strávil na obežnej dráhe okolo Zeme 172 dní, od 19. marca do 7. septembra 2016. Oproti tomu pre Haguea išlo o prvú cestu do vesmíru. Vrátiť sa mali o šesť mesiacov a cestou domov so sebou vziať aj prvého kozmonauta Spojených arabských emirátov (SAE). Šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin totiž na facebooku oznámil, že ruská kozmická agentúra podpísala v Bajkonure zmluvu s vedením vesmírneho strediska SAE o príprave a realizácii letu prvého kozmonauta emirátov na ISS.

Na záverečnú etapu prípravy priletelo do Ruska 31. júla deväť kandidátov zo SAE. Z nich už vybrali dvoch kandidátov, ktorí začali predletový výcvik v ruskom Stredisku pre prípravu kozmonautov.

Let prvého kozmonauta Spojených arabských emirátov bol naplánovaný na apríl budúceho roka. Na Medzinárodnej vesmírnej stanici mal stráviť približne týždeň a vrátiť sa s posádkou lode Sojuz MS-10. Pre tento nevydarený štart sa zrejme tento plán neuskutoční.