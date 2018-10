USA a Južná Kórea odvolali ďalšie veľké vojenské cvičenie

Spojené štáty a Južná Kórea zrušili ďalšie veľké tohtoročné spoločné vojenské cvičenie, aby dopomohli k diplomatickému pokroku so Severnou Kóreou. Hovorkyňa Pentagónu, amerického ministerstva obrany, Dana W. Whiteová v piatok oznámila, že Washington a Soul pozastavujú spoločné cvičenie vzdušných síl známe pod názvom Vigilant Ace (Ostražité eso), aby "dali diplomatickému procesu každú možnú šancu pokračovať".

Je to najnovší krok zameraný na postrčenie Severnej Kórey do rokovaní o odstránení jej jadrových zbraní tak, aby to bolo možné overiť, napísala tlačová agentúra AP. Šéf Pentagónu Jim Mattis a jeho juhokórejský kolega sú však pritom „odhodlaní pozmeniť cvičenia tak, aby zabezpečili pripravenosť našich ozbrojených síl“, dodala hovorkyňa.

„Dali si záväzok, že budú udržiavať úzku spoluprácu a zvažovať prípadné budúce cvičenia,“ informovala ešte Whiteová. Podľa hovorkyne sa Mattis radil o záležitosti s japonským ministrom obrany Takešim Iwajom a „obaja potvrdili svoju oddanosť regionálnej bezpečnosti“. Oznam o zrušení manévrov prišiel práve vtedy, keď bol Mattis v Singapure na stretnutí ázijských ministrov obrany.

Vigilant Ace znamená Ostražité eso, ale ACE je aj skratkou spojenia „air combat exercise“, teda letecké bojové cvičenie. Koná sa každý rok, naposledy vlani v decembri za účasti amerických a juhokórejských vzdušných síl.

V júni Pentagón zrušil tohoročné manévre Strážca slobody (Freedom Guardian) po tom, ako prezident Donald Trump náhle oznámil, že cvičenie neschválil, a označil ho za provokačné a nákladné. Trump to vyhlásil po historickom júnovom stretnutí so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v Singapure.