Nikdy neodstúpim, nech si to všetci zapamätajú, vyhlásil Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes uviedol, že nikdy neodstúpi. V emotívnom prejave pred odletom do Bruselu takto reagoval na otázky novinárov ku kauze, ktorú tento týždeň rozpútal rozhovor s jeho synom, ktorý údajne trpí schizofréniou. Premiér tiež povedal, že je rád, že ho prezident Miloš Zeman a senátor Jiří Čunek (KDU - ČSL) podporili, a skritizoval prácu verejnoprávnej televízie a rozhlasu.

„Nikdy neodstúpim, nikdy. Nech si to všetci zapamätajú. Nikdy,“ povedal Babiš. „Ak budem odvolaný, fajn,“ dodal. Celú záležitosť vníma ako puč a akciu hodnú rozviedky. „Je to puč Palerma. Je to akcia hodná rozviedky, možno zahraničnej, možno českej,“ vyhlásil.

Na brífingu pred odletom tentoraz pripustil dve otázky novinárov. Prvá sa týkala brexitu a druhá synovej kauzy. Babiš skritizoval verejnoprávny rozhlas a televíziu za spravodajstvo k prípadu a informáciách o vládnej kríze. „Žiadna vládna kríza nie je,“ uviedol s tým, že vláda zasadala v stredu aj vo štvrtok. Chce, aby novinári nechali pracovať políciu a orgány, ktoré kauzu Čapí hnízdo vyšetrujú. „Nevidím dôvod, aby niektorí novinári tu nahradzovali orgány činné v trestnom konaní a viedli investigácie a zneužívali psychický stav môjho syna. Považujem to za škandál,“ povedal Babiš.

Znovu sa tiež pozastavil nad načasovaním odvysielania rozhovoru serveru Zoznam Správy, ktorý bol podľa neho natočený 16. októbra a odvysielaný tento týždeň, keď bol Babiš na pracovnej ceste v zahraničí.

Premiérov syn povedal serveru Zoznam Správy, že ho spolupracovníci jeho otca držali pre kauzu Čapí hnízdo na ukrajinskom polostrove Krym, anektovanom Ruskom. Premiér médiám povedal, že jeho syn na Kryme bol, ale nebol nikým unesený. Uviedol tiež, že jeho dospelý syn aj dospelá dcéra sú psychicky chorí. Babiš mladší v reakcii na to obvinil svojho otca z klamstva. Babišov syn tiež serveru Zoznam Správy oznámil, že k farme Čapí hnízdo podpisoval nejaké dokumenty, ale vraj nevedel, čo podpisuje.

Zeman by zostavením vlády poveril opäť Babiša

Senát vrátane zástupcov ČSSD vo štvrtok vyzval premiéra na rezignáciu do vyšetrenia kauzy. Prezident Zeman oznámil, že v prípade vyslovenia nedôvery vláde poverí zostavením nového kabinetu opäť Babiša.

Dnes k prípadu prehovoria predstavitelia Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe a polície, pripravili spoločné tlačové vyhlásenie. Vyjadria sa ako ku kauze okolo dotácie na stavbu farmy Čapí hnízdo, tak k prípadu údajného únosu syna premiéra.