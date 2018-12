Južná Kórea a USA budú diskutovať o mierovom procese na polostrove

Diskusie o pokroku v mierovom procese na Kórejskom polostrove by mali byť predmetom stretnutia na vysokej úrovni predstaviteľov Spojených štátov a Južnej Kórey, ktoré by sa malo uskutočniť už tento týždeň v Soule. Na základe vyhlásenia juhokórejského ministerstva zahraničných vecí o tom v utorok informovala agentúra Jonhap.

Vyslanec USA pre Severnú Kóreu Stephen Biegun by mal byť od stredy do soboty na pracovnej návšteve Južnej Kórey, kde sa stretne so svojim náprotivkom I To-Hunom.

Predstavitelia juhokórejského rezortu zahraničných vecí uviedli, že schôdzka by mala byť rozdelená na dve časti. Cieľom prvej časti bude koordinácia postupu oboch krajín vo vzťahu k mierovému procesu medzi Južnou a Severnou Kóreu.

Druhá časť by mala byť venovaná rozvoju spoločnej stratégie pre dosiahnutie „reálneho pokroku“ v otázke denuklearizácie Kórejského polostrova.

Od začiatku roka, keď došlo k značnému zlepšeniu vzťahov medzi Severnou a Južnou Kóreou, sa v rámci zmierovacieho procesu konali už tri vrcholové stretnutia severokórejského vodcu Kim Čong-una s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom. Súčasťou procesu bolo taktiež historické stretnutie Kim Čong-una s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.