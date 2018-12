Zrútený Morandiho most nahradí projekt janovského architekta za 200 mil. eur

Morandiho most v talianskom meste Janov, pri ktorého zrútení sa zahynulo v auguste 43 ľudí, nahradí projekt v hodnote 200 miliónov eur z dielne architekta a janovského rodáka Renza Piana. Podľa agentúry AP to oznámilo vedenie mesta.

Starosta Janova Marco Bucci uviedol, že projekt budú realizovať tri talianske spoločnosti, pričom stavebné práce by mali trvať 12 mesiacov a dohotovené by mali byť koncom roka 2019, aj keď most ešte v tom čase nebude prístupný verejnosti.

Nový most pripomínajúci provu lode bude stáť na oporných pilieroch a bude osvetlený 43 lampami, ktoré budú vrhať svetlo v tvare lodných plachiet a predstavovať každú z obetí augustového nešťastia. Piano bude mať nad projektom aj technický dozor.

Renzo Piano (81) je najslávnejší žijúci taliansky architekt. K jeho dielam patrí múzeum moderného umenia Centre Pompidou v Paríži, mrakodrap Shard (Črep) v Londýne či berlínske Postupimské námestie (Potsdamer Platz).

Veľká časť Morandiho mosta v Janove, ktorý odovzdali do prevádzky v roku 1967, sa zrútila 14. augusta počas hustého lejaku, pričom zo 45-metrovej výšky spadlo viac než 30 osobných i nákladných vozidiel. Medzi možnými príčinami nešťastia figurujú nedostatočná údržba mosta či chyby v jeho konštrukcii. Z domov pod mostom evakuovali vyše 600 obyvateľov.