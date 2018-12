Veritelia zachraňujú Ukrajinu

Ukrajina dostala pod vianočný stromček obrovský balík peňazí, bez ktorého by vkročila do nového roku ako štát čo by mohol padnúť na kolená. Medzinárodný menový fond schválil Kyjevu nový program úverovej pomoci v celkovom objeme 3,9 miliardy amerických dolárov (USD). Prvú pôžičku vo výške 1,4 miliardy USD fond už previedol na účet.