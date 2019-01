V USA sa v roku 2017 vyšetrovalo, či Trump nepracuje pre Rusko

Keď americký prezident Donald Trump v roku 2017 prepustil šéfa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Jamesa Comeyho, začali úrady v Spojených štátoch vyšetrovať, či prezident nepracuje v prospech Ruska a proti záujmom USA. S odvolaním sa na zdroje z vyšetrovania to v piatok napísal denník The New York Times (NYT).