Stane sa Benny Ganc novým izraelským premiérom?

„Nevstúpime do koalície vedenej Netanjahuom,“ povedal Moše Jaalon, jeden z lídrov centristickej strany Modrá a Biela. Benny Ganc vo štvrtok podľa agentúry AFP vyhlásil, že vzhľadom na výsledok volieb by mal byť premiérom on. Zdôvodnil to tým, že Modrá a biela v sčítaní hlasov odovzdaných vo voľbách vedie nad Netanjahuovou stranou Likud.

Gancova strana súčasne vyslovila podozrenie, že zo strany Netanjahua ide o falošnú hru a chce na Modrú a bielu zvaliť zodpovednosť za prípadné vypísanie ďalších parlamentných volieb v Izraeli – v poradí tretích v tomto roku.

Netanjahu predtým Gancovi navrhol, aby sa čo najskôr stretli a „bez (kladenia si) podmienok pracovali na vytvorení širokej jednotnej vlády zastupujúcej všetkých, ktorí veria v židovský demokratický Izrael,“ uviedol denník The Times of Israel.

Podľa novín Haarec Netanjahu navrhol, aby sa s Gancom stretli ešte v priebehu štvrtka. Denník dodal, že nie jasné, čo Netanjahu myslel pod kladením si podmienok, keďže strana Likud už absolvovala predbežné rokovania s potenciálnymi koaličnými partnermi.

Netanjahu neskôr vo štvrtok v prejave pri pomníku Šimona Peresa, kde sa konalo zhromaždenie pri príležitosti tretieho výročia jeho smrti, dokonca uviedol, že je pripravený na striedanie sa vo funkcii premiéra, ako to po voľbách v roku 1984 urobili Šimon Peres a Jicchak Šamir.