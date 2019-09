Revolučné gardy sú pri nezhodách s USA pripravené na akýkoľvek scenár

Veliteľ mocných iránskych revolučných gárd Hosejn Salámí v sobotu uviedol, že v súčasnej situácii, keď jadrová dohoda jeho krajiny so svetovými mocnosťami prestáva fungovať a napätie so Spojenými štátmi naberá na obrátkach, sú jeho jednotky pripravené na boj i na akýkoľvek možný scenár.

Agentúra AP píše, že generálmajor Salámí hovoril v teheránskom Múzeu islamskej revolúcie a svätej obrany na otvorení výstavy trosiek amerického dronu, ktorý v júni zostrelili revolučné gardy. „Ak ktokoľvek prekročí naše hranice, zasadíme mu ranu,“ dodal pri tejto príležitosti.

Spojené štáty obviňujú Teherán, že stojí za minulotýždňovými útokmi na dôležité ropné zriadenia v Saudskej Arábii, ku ktorým sa následne prihlásili Iránom podporovaní šiitskí povstalci, tzv. húsíovia.

Obvinenia z toho, že by bol do týchto útokov nejakým spôsobom zapletený, však Irán odmieta a hovorí, že akýkoľvek odvetný útok voči nemu by mohol vyústiť do otvorenej „totálnej“ vojny.

Svetové tlačové agentúry v sobotu oznámili, že prezident USA Donald Trump schválil nasadenie dodatočných amerických síl v Saudskej Arábii a Spojených arabských emirátoch.

Salámí na tlačovej konferencii v múzeu na pozadí všetkých týchto udalostí a faktov varoval, že každý štát, ktorý napadne Iránsku islamskú republiku, bude svedkom, ako sa z jeho územia stane „hlavné bojové pole“ tohto konfliktu.

Šiitský prúd islamu, ku ktorému sa hlásia húsijskí povstalci so základňou v Jemene, je väčšinovým náboženstvom v Iráne, Azerbajdžane, Bahrajne a Iraku.