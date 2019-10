V Stredozemnom mori sa tento rok utopilo už vyše tisíc migrantov

Predpokladá sa, že od začiatku tohto roka sa utopilo už celkove 1028 migrantov, ktorí sa pokúšali preplaviť cez Stredozemné more do Európy. Uviedol to v stredu predstaviteľ nemeckej pobočky Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) Dominik Bartsch, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.