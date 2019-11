Turecko tvrdí, že Nemecko a Holandsko súhlasili s návratom svojich bojovníkov organizácie Islamský štát

Turecký minister vnútra Süleyman Soylu v stredu povedal, že Nemecko a Holandsko súhlasili s tým, že prijmú z Turecka nazad nemeckých a holandských bojovníkov teroristickej organizácie Islamský štát (IS) a rodinami. Oznámil to po tom, ako Turecko začalo začiatkom týždňa repatriovať zahraničných bojovníkov, píše tlačová agentúra Reuters.

„Máme našu vlastnú politiku a implementujeme ju nekompromisne. Kto nám neustúpi z cesty, bude čeliť následkom,“ vyhlásil v stredu počas návštevy provincie Van v juhovýchodnom Turecku.

„Tu by som sa obzvlášť rád poďakoval dvom krajinám. Jednou je Nemecko a druhou Holandsko,“ dodal. „Včera v noci potvrdili, že prijmú nazad teroristov z Islamského štátu, ktorí sú občanmi ich krajín, ako aj ich manželky, deti a všetkých ostatných,“ dodal.

Turecko v pondelok informovalo o deportovaní zadržiavaného Nemca a Američana. Dodalo, že v nasledujúcich dňoch bude deportovať ďalších 23 Európanov.

Ankara plánuje zadržaných zahraničných bojovníkov deportovať aj do Írska, Nemecka, Francúzska a Dánska.

Soylu nedávno povedal, že Turecko nie je hotelom pre militantov z IS, a avizoval, že Ankara začne s repatriáciou týchto džihádistov. Soylu tiež uviedol, že v Turecku je vo väzbe 1200 zahraničných príslušníkov IS, pričom počas nedávnej vojenskej operácie na severe Sýrie bolo zajatých 287 príslušní­kov IS.