Filipíny ohrozuje silný tajfún

Miestne samosprávy vyzvali na evakuáciu tisícky ľudí v nechránených oblastiach, ako sú napríklad obce na pobreží. Najhoršie predpovede sú pre juhovýchodné provincie najľudnatejšieho filipínskeho ostrova.

Meteorológovia informovali, že popoludní tajfún Kammuri, nazývaný aj Tisoy, sprevádzal vietor s rýchlosťou 150 kilometrov za hodinu pri jeho oku, s nárazmi až do 185 kilometrov za hodinu. Filipínska správa atmosférických, geofyzikálnych a astronomických služieb varovala, že by živel mohol v rizikových oblastiach spôsobiť možné škody na domoch, záplavy a zosuvy pôdy. V manilskej metropolitnej oblasti by podľa predpovedí mohlo do stredy výdatne pršať.

Niektoré akcie v rámci športového podujatia Hry Juhovýchodnej Ázie, ktoré v týchto dňoch hostia Filipíny, z bezpečnostných dôvodov odložili alebo presunuli na iný termín.